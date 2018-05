Tiene doble concesión de SCT Ruta Nacional y nadie le da mantenimiento

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mayo 02 – . En tanto el deterior de la Carretera Nacional crece luego de apenas haber sido reparada hace diez meses con una inversión de 170 millones de pesos, sorprende que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) de Tamaulipas y México aseguren por separado que ya están bajo concesión de dos empresas distintas por 30 años.

De acuerdo al seguimiento del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo en sus demandas de reparación de la ruta nacional y los oficios recibidos como respuesta de la SCT Tamaulipas y México, según la concesión ya se otorgó desde junio del año pasado para mantenimiento y reparación.

“Resulta que no es sólo una empresa a la que se le otorgó la concesión por 30 años, como estaba anunciado, sino dos, además de que no era del conocimiento de la ciudadanía. Y sin embargo no hay reparación ni mantenimiento”, reprochó Fernando Rodríguez Garza, presidente del CIN.

Hizo saber que fue primeramente a la SCT de Nuevo León a quien se le dirigió el oficio para solicitarles la reparación de los trabajos apenas concluida en junio del año pasado, de quien se tuvo como respuesta que redireccionaran su petición a la empresa “Monterrey-Nuevo Laredo, S. A. de C. V.”, encarga de la concesión y mantenimiento.

Apenas el 21 de marzo, SCT de México respondió también la solicitud de CIN mediante el oficio SCT-D40C-APP001.2017, donde se hace saber de la concesión asignada a “Operadora de Infraestructura, S.A. de C. V., también por 30 años.

Rodríguez Garza, observó que no solo se ha incumplido con la reparación y señalización de la ruta reparada y entregada en junio del año pasado, sino además sea olvidado reparar del Kilómetro 26 hacia el MexII.

“Si podríamos presumir que es un fraude la reparación de la Carretera Nacional, pues jamás entregaron la obra y sin embargo ya se concesionó, no solo una vez sino en dos ocasiones a empresas distintas”, abundó.

Puntualizó que no solo se insistirá en la aclaración a la SCT sino también se abundará en el tema a fin de encontrar una solución y que también concretaría sobre la devolución delos 170 millones de pesos que fueron tomados en préstamo de la inversión asignada a la creación del Aeropuerto de Carga.

