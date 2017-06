Tienen el mayor crecimiento de población en EU, Dallas y Houston

Dallas, Texas, Junio 20 – . Los suburbios de Dallas y Houston, constituyen las ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos con poblaciones mayores a los 50 mil habitantes, según datos difundidos hoy por la Oficina del Censo. Los suburbios de Frisco y McKinney, al norte de Dallas y de Conroe, al norte de Houston, son las tres ciudades de más rápido crecimiento en el país según las últimas estimaciones de la población divulgadas este jueves por la Oficina del Censo. Su crecimiento demográfico, entre julio de 2015 y julio de 2016, superó al de Georgetown, un suburbio al norte de Austin y al de New Braunfels, una comunidad al norte de San Antonio, que encabezaron la lista de las ciudades de más rápido crecimiento el año pasado. Conroe, Texas, creció 7.8 por ciento, para pasar de 76 mil 362 habitantes en 2015 a 82 mil 286 en 2016. Georgetown ocupó el quinto lugar en la lista nacional, y New Braunfels ocupó el noveno puesto. De acuerdo con la Oficina del Censo, Texas no es el único estado del sur que registra un acelerado crecimiento. Las ciudades del Sur están creciendo a un ritmo más rápido que cualquier otra región en Estados Unidos, dijo en un comunicado Amel Toukabri, un demógrafo de la división de población de la Oficina del Censo. “En comparación, las ciudades de Oeste crecieron un 7.3 por ciento, mientras que las ciudades del noreste y del medio oeste tuvieron tasas de crecimiento mucho más bajas a 1.8 y tres por ciento respectivamente”. Cuatro ciudades del Oeste se encuentran entre las 15 ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos, pero sólo una ciudad en el medio oeste encabezó la lista, y no hay ciudades en el noreste, según el informe.