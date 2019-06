Tironean sector autotransporte y gasolineras por devolución de IVA

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Junio 24 – . El sector autotransporte de carga y expendios de gasolinera, entraron en franca disputa por el monto de devolución del IVA que se cobró hasta el mes de marzo en un 16 por ciento y finalmente quedó en ocho por ciento para la frontera.

De acuerdo a versiones de transportistas, dentro de los estímulos fiscales para la frontera por parte del Gobierno Federal al iniciar el año, fue bajar el IVA al 08 por ciento, pero a falta de formatos para aplicarlos, las gasolineras siguieron cobrando el 16 por ciento.

“Es hoy que quedó establecido el 08 por ciento para la frontera, que estamos solicitando la devolución de la diferencia que es del 08 por ciento, pues entonces se pagó un 16 por ciento en total ante la ausencia de un esquema por parte de Hacienda”, dijo José Esquivel de León, contado de una empresa de autotransporte de carga.

Explicó que en su momento, los gasolineros les cobraron el 16 en la observación de que más adelante les devolverían la diferencia del ocho por ciento cuando las reglas las hiciera saber Hacienda.

“Se nos entregaron solo notas de remisión para el reclamo posterior de la factura, pero sólo por el monto del consumo de gasolina, no incluyó el 16 por ciento del IVA que se pagó entonces y es ahora que nos falta ese ocho por ciento”, dijo.

Los montos que reclaman transportistas varían de acuerdo a la cantidad de diesel que surtieron durante enero y febrero, habrá algunos con montos medianos pero otros que les representaría casi el millones de pesos.

No se localizó al presidente de la Asociación de Expendedores de Gasolina, José Luís Palos Morales para obtener su versión sobre las devoluciones del IVA, supuestamente retenidas por los gasolineros.

Sin embargo se logró establecer que corresponde a Hacienda la devolución, aun cuando no todos los expendios lo hayan entregado en un 16 por ciento, pero que en un recuento del IVA y cotejo de pagos, surgiría la diferencia que inminentemente la deberá devolver la autoridad fiscal.

Empresa que no reportó el 16 por ciento, irremediablemente lo tendrá que pagar, en la posibilidad de alguna sanción administrativa.

