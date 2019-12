Tiroteo en peluquería en Houston propiciada por cliente inconforme

Houston. Diciembre 26 – . Una discusión por un corte de pelo casi terminó en tragedia el pasado sábado en una peluquería de Texas (Estados Unidos). El peluquero fue tiroteado por un cliente después de que éste se enfadara por cómo le había dejado el cabello a su hijo.

Según informó la oficina del Sheriff del Condado de Harris, un hombre afroamericano, disparó al empleado del local situado en la calle Franz Road en el suburbio de Katy, en Houston, al no estar conforme con su trabajo.

Según los testimonios ofrecidos por algunas personas que se encontraban en el lugar en el momento de los hechos, el sospechoso disparó al trabajador de la peluquería por no quedar conforme con el corte de pelo que le había hecho a su hijo de 13 años.

El detective Wallace Wyatt afirmó que, efectivamente, la discusión se llevó a cabo por el corte de pelo del niño. “Se fue a su casa y regresó. Arreglaron el corte de pelo gratis y luego fue cuando ocurrió el altercado”, aseguró Wyatt. “Es una de las peores (situaciones) que he escuchado, especialmente si está tu hijo aquí, presenciando lo que estás haciendo”, agregó el detective.

La víctima recibió un total de tres disparos y fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece ingresado. La víctima se encuentra estable y los facultativos apuntan que no se teme por su vida.

Después del ataque, el presunto autor se dio a la fuga en un vehículo sedán de color gris de cuatro puertas, posiblemente un Honda Accord, según indicaciones de la policía, por lo que ahora mismo se encuentra bajo orden de busca y captura.

