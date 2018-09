Toca tierra huracán Florencea cerca de Carolina del N. entre gran miedo

Wilmington, Carolina del Norte, Septiembre 14 – . El ojo de Florencia tocó tierra el viernes a unos kilómetros al este de Wilmington, Carolina del Norte, como huracán de categoría 1, acompañado de peligros marejadas ciclónicas.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, precisó que el tráfico del meteoro penetró una tierra firme con vientos sostenidos de 150 km / h (90 mph), lo que vuelve a Florencia un huracán de categoría 1 en términos de intensidad de viento.

Más de 60 personas tuvieron que ser atendidas por un motel que se derrumbó y muchos más que desafiaron las órdenes de evacuación esperaban ser rescatados. Pedazos de inmuebles destrozados por el huracán volaban por los aires.

Los meteorólogos advirtieron que el accidente del ataque dura horas y horas, porque Florencia avanzaba lentamente y seguía recibiendo energía del océano.

Horas antes, las lluvias torrenciales que acompañan a Florencia ya han provocado inundaciones de agua marina en calles de zonas costeras y dejó a decenas de millas sin electricidad. Las autoridades previeron inundaciones “catastróficas” por la lluvia en la costa este de Estados Unidos.

En Emerald Isle, Carolina del Norte, el agua alcanzó una altura de 1,92 metros (6,3 pies), agregó el Centro. Emerald Isle está a unos 135 kilómetros (84 millas) al norte de Wilmington. Los efectos de Florencia sobre la región pueden durar varios días y dejar una amplia zona sumergida bajo el agua derivada del océano y la caída en forma de precipitaciones intensas.

La intensidad del meteorito descendió a una medida que se acercaba a la tierra, los vientos que bajaron a cerca de 144 km / h (90 mph) con la caída de la noche. Sin embargo, las autoridades advirtieron que su peligrosidad no deriva tanto de sus vientos sino de las fuertes lluvias, combinadas con su avance lento. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, advirtió sobre un desastre inminente.

“Lo peor de la tormenta aún no ha llegado, pero estas son las tempranas advertencias para los días venideros”, dijo el jueves. “Sobrevivir a la tormenta es una prueba de resistencia, trabajo en equipo, sentido común y paciencia”.

Cooper solicitó ayuda federal adicional para desastres ante lo que su oficina calificó de “daños históricos” en todo el estado.

Más de 80,000 personas no fueron alimentadas cuando el meteoro comenzó a acercarse a la costa y más de 12,000 personas estaban en refugios. Otras 400 personas ocupaban albergues en Virginia, donde las previsiones eran menos graves.

