Toda una delincuente, la madre de la pequeña Rebeca, asesinada

Por Juan Rodríguez López

Laredo, Febrero 20 – .Mónica Yvonne Domínguez, la madre de “Baby Rebeca”, quien falleciera el pasado 14 de febrero de manera trágica cuando estaba bajo su cargo, violó hasta en 6 ocasiones las cláusulas a las que se comprometió cumplir para merecer su libertad condicionada, desde que se declaró culpable y sentenciada a 10 años de prisión por dos cargos de lesionar a un menor (a), el 6 de diciembre del 2016.

Sin embargo, pese haber incurrido en una seria violación penal, la Oficina de Libertad Condicional del Condado de Webb no le revocó el privilegio de cumplir su condena en libertad, hasta el día 15 de febrero, un día después de los fatales acontecimientos.

ES DROGADICTA

Documentos obtenidos de la Secretaria de las Cortes (District Clerk), indican que en las pruebas detectoras de drogas a las que fue sometida en seis ocasiones, desde el 2016, que fue convicta, hasta el 30 de agosto del 2018, resultó positiva en el consumo de cocaína, mariguana y pastillas sicotrópicas, elementos suficientes para que fuera arrestada, sin embargo, la Oficina de Libertad Condicionada no actuó en consecuencia, como lo exige la ley.

Melinda Vidaurri, director de dicha dependencia judicial, se abstuvo de hacer comentarios al respecto de esta omisión, pese a que se le buscó en su oficina y posteriormente se le dejó un mensaje en el teléfono de su escritorio.

FIANZA CONJUNTA

Mónica Yvonne Domínguez, junto con su esposo Gerardo Zavala Loredo permanecen en prisión por cargos de alterar evidencias físicas y manipular un cadáver, delitos por los cuales la juez de distrito alterna Leticia Martínez les fijó una fianza conjunta de 300 mil dólares y no han recuperado su libertad, porque ella ya tiene revocado cualquier derecho a salir libre otra vez y él, porque se lo impide una orden de retención por parte de ICE, por residir ilegalmente en el país.

Domínguez ha venido siendo monitoreada en el uso de narcóticos desde el 3 de abril del 2003 hasta 27 de septiembre del 2018, tiempo en que se le han practicado un total de 38 pruebas en su orina, de las cuales, en 14, resultó positiva en el uso de estupefacientes.

LE VALIÓ TAMBIÉN

Por si fuera poco, Domínguez también hizo caso omiso a las otras condiciones que le impuso la corte 406 de Distrito,donde el 2016 se declaró culpable de los mencionados delitos, pues no cumplió con abstenerse de consumir sustancias controladas y/o drogas peligrosas, de evitar lugares donde expendan este tipo de narcóticos o reunirse con personas con antecedentes criminales, reportarse con el supervisor de Libertad Condicionada, obtener un trabajo digno, no abandonar el estado de Texas, no adquirir ningún tipo de armas, no manejar ningún vehículo sin licencia y sin el seguro respectivo, entre otras obligaciones más.

COMPARECERA EL 4 DE MARZO

La madre de “Baby Rebeca”, deberá comparecer el próximo 4 de marzo en la corte 406 de Distrito, en punto de las 8:30 de la mañana, donde se le informará de la revocación de su libertad condicionada: en tanto, continúa en la cárcel del condado de Webb, con fianza, pero impedida legalmente a recuperar nuevamente su libertad, al igual que su esposo.

