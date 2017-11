Totalmente fura del closet, Kevin Spacey, dice amó hombres y mujeres

Las Vegas, Noviembre 01 – . El actor estadunidense Kevin Spacey, quien reveló su homosexualidad el pasado domingo, ofreció disculpas al actor Anthony Rapp, quien lo acusó de acoso sexual durante una fiesta en 1986, cuando solo tenía 14 años.

Spacey hizo su anuncio en su cuenta de Twitter, después de que Rapp, conocido principalmente por su papel en la versión original del musical de Broadway Rent, lo acusó en el portal de noticias Buzzfeed News.

Rapp, de 46 años, contó cómo Spacey lo invitó a una fiesta en su apartamento neoyorquino. Ambos actuaban en Broadway en aquella época.

Según Rapp, se encontraba en la habitación de Spacey, que tenía 26 años, mirando la tele cuando el actor apareció en la puerta al final de la noche, como titubeando y aparentemente ebrio.

Spacey lo empujó hacia su cama se tumbó sobre el adolescente, según la versión de Rapp.

Buscaba seducirme. No sé si hubiera utilizado ese lenguaje, pero era consciente de que intentaba llevarme al terreno sexual, explicó.

Aseguró que se zafó rápidamente de Spacey y que se encerró en el cuarto de baño, antes de salir del apartamento y volver a su casa.

Dijo que Spacey y él se hicieron amigos cuando ambos actuaban en Broadway.

Rapp señaló que hizo público su caso luego de que las acusaciones contra Harvey Weinstein abrieron el tema sobre abusos sexuales y acoso en la industria del entretenimiento.

A través de Twitter, el ganador de dos premios Óscar por Los sospechosos de siempre y Belleza Americana afirmó que, honestamente, no recuerda lo ocurrido. Pero si en aquel entonces me comporté como él lo describe, le ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que habría sido un comportamiento profundamente inadecuado como consecuencia del alcohol.

La denuncia de Rapp lo ha alentado a abordar otros aspectos de su vida, añadió Spacey, de 58 años. Como las personas más cercanas a mí saben, a lo largo de mi vida he mantenido relaciones tanto con hombres como con mujeres. He amado a hombres y mantenido encuentros románticos con ellos toda mi vida, y ahora elijo vivir como homosexual, afirmó el protagonista de la exitosa serie de Netflix House of Cards. Quiero abordar esto honesta y abiertamente, y para ello debo empezar por examinar mi comportamiento.

La confesión de Spacey generó reacciones sobre todo negativas en un Hollywood conmocionado por el caso Weinstein. Adiós, Spacey, adiós. Ahora te toca a ti llorar, escribió en Twitter la actriz Rose McGowan, quien acusó de violación al productor.

También la comediante y lesbiana Cameron Esposito tuiteó indignada que ser homosexual no tiene nada que ver con acosar a menores de edad. En la misma línea, la activista Ashlee Marie Preston se preguntaba por qué mezclamos la sexualidad con el acoso a un menor.

Los rumores sobre la homosexualidad de Spacey llevan años circulando. No obstante, en una entrevista en 2000, el galardonado actor todavía negaba sentirse atraído por los hombres.

El actor, quien había protegido ferozmente su vida privada, nunca había revelado su orientación sexual, pero apuntó que la historia de Rapp lo animó a hacerlo.

Entre las pocas voces que defendieron a Spacey figura la del presidente de la corporación Allied Artists, Kim Richards. Si es cierto, actuar por impulso cuando uno está ebrio habla de sobreindulgencia, no de un comportamiento depredador, precisó. Agregó que el actor merece ser perdonado.

Por otro lado, Netflix anunció que el drama político House of Cards terminará tras su sexta temporada.

La compañía emitió un comunicado en el que señala que estaba profundamente preocupada por la acusación de Rapp.

Sin embargo, no brindó un motivo explícito para la decisión de emitir una temporada más de House of Cards antes de dejar de producir la serie, que ha ganado premios Emmy, es aclamada por la crítica y es su primer éxito. Un representante de empresa señaló que la decisión se había tomado hace meses, mucho antes de que surgiera la acusación contra Spacey.

Algunos recuerdan al actor y su conocida selfie con Enrique Peña Nieto, en 2014, luego de su encuentro en un Tianguis Turístico en Cancún, al que, según se dice, se pagó al actor por asistir. Esa ocasión, Spacey difundió la imagen por Twitter a sus 3.38 millones de seguidores. Participó en el encuentro turístico con una ponencia, en la que afirmó que México vive una época muy importante, en particular por todas sus reformas progresistas, que invitan a invertir más en el país.

selfie que también publicó en Facebook, la cual acompañó con el siguiente mensaje: “Uno de estos presidentes es real. Con el presidente Nieto [sic] en #Mexico. Es bueno conocer a un hombre que también está haciendo progresos en su primer año de gobierno [sic]. Después de su participación tuvo un encuentro con Enrique Peña Nieto con quien se tomó incluso la ya famosaque también publicó en Facebook, la cual acompañó con el siguiente mensaje: “Uno de estos presidentes es real. Con el presidente Nieto [sic] en #Mexico. Es bueno conocer a un hombre que también está haciendo progresos en su primer año de gobierno [sic]. @EPN ”.