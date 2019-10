Tóxica carta de Anel a José José levanta críticas; responde Sarita

Cd. de México, Octubre 11 – . Nos guste o no José José tomó una decisión hace casi 30 años, separarse de Anel Noreña, quien fue su pareja sentimental por 20 años y con quien tuvo dos hijos: José Joel y Marysol.

Entre muchos de los problemas que tenían la pareja, se dijo que la razón principal de la separación se había dado por los malos manejos de las ganancias del cantante a cargo de

La señora Anel dice que yo soy el amor de su vida. ¡No! Yo fui la chequera de su vida. Me tuvo trabajando y me estuvo explotando por 20 años. El otro día dijo: Sarita lo tiene trabajando. No, a mí no me tiene trabajando nadie’, declaró el cantante en una de las últimas entrevistas que ofreció.

Pese a esto y a sabiendas que José José la despreciaba y no quería saber nada de ella, Anel Noreña fungió siempre como la vocera del cantante en diversos medios de comunicación saliendo a declarar sobre los problemas familiares del cantante y dando siempre su punto de vista.

Sin embargo, lo que ha causado extrañeza en redes sociales son ciertos atributos que la exesposa del cantante se está tomando como considerar que es ‘un sueño tener a José José aquí en su país para siempre’.

Aunque bien es cierto que la última voluntad del cantante era ser enterrado en México, no era porque extrañara a Anel, sino porque quería que sus restos fueran depositados a lado de los de su madre.

–SARITA LE RESPONDE A ANEL–

Miami, Florida, Octubre 11 – . Sara Salazar aseguró que ella fue quien tuvo el amor verdadero del cantante José José, comentó una amistad de la familia de Sara Sosa, hija menor de «El Príncipe de la Canción», luego del homenaje póstumo que se le rindió en México al artista.

Luis Ernesto Berrio, amigo del intérprete de Payaso y de la viuda del intérprete, dijo que Sara siguió la transmisión de la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, la misa en la Basílica de Guadalupe, el acto en la colonia Clavería y la sepultura de las cenizas en el Panteón Francés.

Sara Salazar se encuentra tranquila y pide al pueblo que no se preocupe porque ella fue quien tuvo el amor verdadero de José José por más de un cuarto de siglo, 25 años”, afirmó en entrevista para una cadena de televisión estadounidense.

Aclaró que no está enojada de que se le haya dado un papel «protagónico» a Anel Noreña, sólo que ella y su familia tienen ahora sentimientos encontrados al ver las emotivas imágenes de la despedida que se le dio en México al cantante fallecido el pasado 28 de septiembre en Miami, Florida, y prefieren no dar entrevistas.

Previo a estas declaraciones, Anel Noreña compartió en sus redes sociales un mensaje en el que dijo que José José fue su gran amor; “ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo”.

Berrio añadió que es probable que las cenizas del intérprete de Gracias y La nave del olvido que se quedaron en Miami sean depositadas en algún lugar especial y no permanezcan en la casa de Sarita Sosa.

