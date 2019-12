Trabajo, la respuesta de Lucero a las duras críticas sobre su hija

Cd. de México, Diciembre 26 – . Hace algún tiempo la hija de Lucero, tuvo que enfrentarse a las más duras críticas por parte de los fans de su papá. Esto luego de que saliera a la luz un video de Lucerito, hija de Mijares y Lucero, cantando a dueto con su padre.

Pese al gran talento que Lucerito demostró tener, las críticas se enfocaron en su físico. De aquel percance ha pasado un año, pero aún las críticas hacia Lucerito, de tan solo 13 años, prevalecen.

De hecho las críticas hacia la menor, han sido tantas que desde febrero, Mijares no publica una foto de ella. Esto mismo ha hecho Lucero, quien sólo prefiere publicar fotografías de su trabajo para no exponer a sus hijos al escarnio público.

Pero los haters no descansan y no hace mucho Lucero también tuvo que enfrentarse a sus despiadadas críticas, tras llamarla «horrenda», por aparecer en un video sin una sola gota de maquillaje.

Sin embargo, parece que Lucero, ha decidido no prestar atención a los comentarios hechos por estas almas oscuras. Y es que la cantante no deja que nadie apague su luz, por lo que decidió dar cachetada con guante blanco a todos sus detractores, haciendo lo que mejor sabe hacer: trabajar.

La actriz lanzó una línea de ropa y ha aprovechado todo este año para hacerle promoción, además su relación con su expareja, Mijares va de maravilla. A la par la cantante está participando activamente en varios proyectos y aunque aún la molestan por el asunto con su hija, ella simplemente ha decidido no dar importancia.

La actriz aprovechó, además de mandar sus mejores deseos a todos sus seguidores a través de sus redes sociales, promocionar su línea de ropa.

Me gusta: Me gusta Cargando...