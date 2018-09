Transparente y completo el informe del Rivas C., opina la sociedad civil

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Septiembre 05 – . De transparente, completo y de mucha actividad, calificaron el II Informe de Gobierno del del presidente municipal Enrique Rivas, representantes de la sociedad civil e iniciativa privada, quienes destacaron la labor del edil en favor de los neolaredenses.

Mario Palos Garza, director de empresa ‘Palos Garza’ dijo este resumen de actividades lo deja satisfecho, pues ha sido testigo y partícipe del sinnúmero de actividades que ha realizado el gobierno municipal en favor de la ciudadanía.

“Me quedo con muy buen sabor de boca, veo las actividades y todo lo que ha avanzado nuestro municipio, yo puedo constatar muchas de las actividades que se desarrollaron y ahora se dieron a conocer en el informe. Como ciudadano activo vengo y me llevo impresiones adicionales, veo la ciudad está avanzando, que los proyectos de modernización son muy buenos y eso se lo reconozco a la actual administración, ruego así siga.

Felicitó a Enrique y que siga con esa dinámica, esa pasión que se logra palpar en él. Nuevo Laredo necesita de líderes, que no pierda el enfoque porque en breve podría ser la gran ciudad”, agregó

Carlos Martínez, director del Nuevo Laredo City College, comentó este informe fue transparente en todos los rubros y el trabajo del alcalde ha sido positivo en los dos años al frente del municipio.

“Un informe muy transparente, muy general de todas las actividades que hizo el presidente Enrique Rivas en estos dos años, creo es algo muy positivo que en la ciudad de Nuevo Laredo debemos de ver, los esfuerzos, lo que se está haciendo, esperamos lo que venga sea mejor para que el presidente Enrique siga trabajando en este tenor de hacer las cosas entre sociedad y Gobierno”.

Carlos Fernández, director general de Transportes FEMA, señaló que la ciudad va por buen rumbo y externó su apoyo al alcalde para continuar trabajando unidos sociedad y gobierno.

“Fue un informe positivo, escuchamos datos importantes, considero la ciudad va por buen rumbo y de acuerdo a lo que oímos, lo vamos a mantener. Que no raje que le siga echando ganas y va a tener el apoyo de muchos de Nuevo Laredo, entre ellos de su servidor”.

