Trasciende generaciones “Payaso de Rodeo” de Caballo Dorado

Cd. de México, Junio 05 – . La agrupación mexicana de country Caballo Dorado, que hiciera popular el tema “Payaso de rodeo”, cuya coreografía actualizó un grupo de jóvenes y la difundió en internet, consideró “padre” que los chavos se hayan tomado el tiempo para hacer una pieza loca y diferente.

Podrá gustarnos o no, pero que nos adopten los millennials y se tomen el esfuerzo, se pongan a bailar y se graben, es bien importante porque me doy cuenta que hemos trascendido en las generaciones”, dijo el vocalista Eduardo Gameros acerca del nuevo baile basado en el videojuego Fortnite.

El cantante del grupo que surgió en Chihuahua en la década de los noventa comentó que les ha tocado ver a tres generaciones acudir a sus conciertos: abuelos, padres e hijos.

Quiere decir que estamos viviendo en el gusto del público, eso nos llena de satisfacción a mis compañeros y a mí, nos da un aliciente para seguir adelante”.

Prueba de ello es que la banda integrada por Gerardo Gameros, Gustavo Gameros, Jorge Navarro y Freddy Navarro formará parte del Festival Cordenada, que se realizará en octubre en Guadalajara, y en el que compartirá escenario con Billy Idol, Café Tacvba y Babasónicos.

Mientras tanto, la agrupación permanece activa, ya que, según contó Lalo Gameros, casi cada fin de semana salen de gira tanto en México como en Estados Unidos, donde ofrecerán ‘shows’ en San Antonio, Houston, Los Angeles y San Francisco, mientras que en territorio nacional visitarán Mexicali, Ensenada y Tijuana.

Aunque el músico adelantó que planean un disco inédito, así como uno de colaboraciones con invitados y amigos, no dio detalles debido a que les falta definir la disquera con la que grabarán, ya que actualmente se encuentran libres de contrato.

En cuanto a los temas «No rompas más mi pobre corazón” y la versión con coreografía rápida “Payaso de rodeo”, que son referente en las fiestas mexicanas, sobre todo en XV años y bodas, dijo que es algo muy bonito estar en el hogar de cada mexicano y agradeció que sean del gusto de la gente.

Me atrevo a pensar que no hay hogar en México donde no nos conozcan; creo que si uno toca en alguna casa de un municipio de Oaxaca, Tamaulipas, San Luis, Veracruz o Tabasco, y pregunta si conoce esos temas van a decir que sí, o que lo acaban de bailar hace 15 días en la boda de su hermana”.

Para Lalo Gameros desde que grabaron su primer disco marcaron una pauta como grupo de música country en español.

Es muy rítmica y bailable; no somos un grupo de regional mexicano, tampoco de rock, ni de pop; somos el sonido de Caballo Dorado”, dejó claro.

El vocalista realizó una retrospectiva de sus 32 años de carrera en la que destacó el esfuerzo de muchos años por llegar al gusto del público con su música, incrustarse en la escena musical de México y hacer historia.

No somos un artista de poses que esté acostumbrado a no dirigirse al público, sino que durante muchos años hemos tenido un contacto con el público; somos muy abiertos siempre”.

La gente se les acerca y se van hasta que hayan firmado el último autógrafo o tomado la última fotografía.

Cuestionó en tal sentido las actitudes que han tenido algunos artistas hacia los fanáticos, pues se deben al público y de no ser así, simplemente no comerían.

Gente tan estúpida y tan vil como para limpiarse un beso de un fan que te acaban de dar, querer golpear a alguien porque te tomó una fotografía o correr a alguien del concierto o burlarse. No somos así de mamilas; somos un grupo muy natural”, afirmó.

