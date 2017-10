Trastabillan partidos políticos al retirarles fondos; no hay aportación

Cd. de México, Octubre 03 – . Retirar el total de ingresos públicos a los partidos políticos para la reconstrucción de inmuebles en los estados golpeados por los sismos representaría un duro golpe financiero para los institutos, pues registran pocos ingresos por aportaciones de militantes.

Tan sólo el Partido Acción Nacional (PAN), que en 2015 recibió 98 millones de pesos de sus afiliados, registró ese año gastos por más de dos mil millones de pesos.

Al verificar información que los partidos difunden en sus sitios web, Excélsior detectó que, ese mismo año, un instituto con más militantes que el PAN (483 mil), que es el caso de Morena (923 mil), tuvo un ingreso por cuotas de seis millones 317 mil pesos.

Movimiento Ciudadano, con 578 mil militantes, obtuvo aportaciones por 15 millones de pesos. Para el PRI, que tiene más de cinco millones de afiliados, sus ingresos por cuotas sólo alcanzaron los 24 millones 192 mil 528.8 pesos.

Cuotas, insuficientes para fondear partidos

Eliminar el financiamiento público para las fuerzas políticas las dejaría en números rojos, pues sus gastos superan los recursos que les dan sus militantes.

Retirar el ciento por ciento del financiamiento público a los partidos políticos, —como proponen las mismas fuerzas políticas para destinar dichos recursos a los damnificados por los recientes sismos— los metería en un problema financiero considerable, pues el PAN, que es el partido que más dinero recibe de sus militantes, al sumar 98 millones de pesos, a pesar de tener 10 veces menos afiliados del PRI, tiene gastos que superan los dos mil millones de pesos anuales.

Con base en la información pública de los partidos, referente en todos los casos al 2015, y que se encuentra en sus sitios web, Movimiento Ciudadano tiene incluso más militantes que el PAN, al sumar 578 mil 570 afiliados, con ingresos anuales de 15 millones de pesos, mientras que Morena dice tener 923 mil 861 militantes, pero sus ingresos por cuotas son de sólo seis millones 317 mil pesos.

A pesar de las disposiciones de ley y de que todos los partidos tiene en sus portales las ligas de transparencia obligatoria, sólo el PAN tiene los detalles que permiten dimensionar sus ingresos, porque muestra las auditorías practicadas a las finanzas de 31 de sus 32 Comités Estatales —no está el de San Luis Potosí—, así como al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, lo que permite observar el total de sus ingresos, egresos, cuotas de militantes, aportaciones de simpatizantes, ingresos por autofinanciamiento y rendimientos bancarios.

Ningún otro partido tiene el detalle de sus ingresos y egresos auditados. El PRI y el Verde, por ejemplo, tienen en las ligas correspondientes los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) y sólo muestran la carátula de su balance financiero, igual que el PRD.

PRI, PAN, PRD, Partido Verde, MC y Morena tienen información heterogénea. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sí tienen el número de militantes y los ingresos por cuotas ordinarias y extraordinarias; el PRD sólo tiene ingresos por cuotas, pero no el número de militantes; Partido Verde tiene número de militantes, pero no ingresos por cuotas, y Morena no proporciona ninguno de esos datos en su portal y en la Plataforma Nacional de Información sólo se localizó una respuesta escueta a una solicitud de información.

Así, para el caso de Morena, dice que “para la fecha que se solicita la información —23 de febrero de 2017—, el partido estaba constituido por 923 mil 861 protagonistas del cambio verdadero…. después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría de Finanzas del CEN de Morena, se informa que los recursos recibidos como aportaciones de militantes y simpatizantes ascienden, para 2015 a seis millones 317 mil 832.11 pesos”.

En la revisión de los estados financieros auditados, se puede observar que el PAN, en 2015, tuvo ingresos por 98 millones 97 mil 120.32 pesos por cuotas de sus militantes; sin embargo, en el rubro específico de aportación de militantes, para 2015 tiene registrado como “monto individual”, 22 millones 368 mil 464.44 pesos y como “monto agregado”, 277 millones 69 mil 453.89 pesos, pero en esos listados se repiten hasta ocho veces la misma aportación para el mismo militante. Oficialmente son 483 mil 485 militantes panistas.

Igual ocurre con MC. El partido registra la existencia de 578 mil 570 militantes en todo el país; como monto individual de ellos, registra 15 millones 464 mil 461.60 pesos y como “monto agregado” suma nueve mil 32 millones 224 mil 380.62 pesos, pero es evidente que las cifras se repiten, pues un mismo militante presenta la misma aportación hasta en 10 ocasiones, pero se identifican todas como cuota anual.

El PRI suma cinco millones 44 mil 528 integrantes. Ningún partido se le acerca. Sin embargo, sus ingresos por cuotas no están en la misma dimensión, porque, para 2015, reporta un total de 24 millones 192 mil 528.8 pesos. A diferencia del PAN, no es posible hacer un cotejo por cada uno de sus 32 comités estatales, porque la información no está incluida en sus obligaciones de transparencia, a pesar de que la ley lo exige.

El Verde dice tener 293 mil 366 militantes, pero no da cuenta de cuánto dinero ingresa por cuotas de ellos, aunque precisa que esas aportaciones se hacen principalmente para los procesos electorales.

Hasta el momento, sólo es posible conocer la dimensión de los gastos del PAN, en todo el país; porque es el único partido que mostró sus egresos en 2015, los cuales sumaron dos mil 625 millones 789 mil 505.91 pesos, sin incluir a San Luis Potosí, pero sí a los 31 estados restantes y al CEN, que en ese año reportó ingresos por mil 235 millones 133 mil 675.84 pesos y egresos de mil 221 millones 951 mil 893.37 pesos.

Restricciones

De acuerdo con los límites aprobados por el INE en febrero:

Cada partido podrá recibir 33 millones 611 mil pesos de sus simpatizantes, en dinero o en especie, durante el proceso electoral 2017-2018.

Del conjunto de los precandidatos y candidatos (militantes) podrá recibir el mismo monto.