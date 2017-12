Triste y dolida, por filtración de fotos con su pareja, dice Montserrat Oliver  

Cd. de México, Diciembre 22 – . Este miércoles 20 de diciembre, circularon por internet un par de imágenes íntimas de la conductora Montserrat Oliver y su pareja Yaya Kosikova , las cuales fueron filtradas por un hacker.

Las fotos pronto fueron viralizadas por diferentes sitios de internet , así como en redes sociales. Incluso, el tema se convirtió en Trending Topic en Twitter.

Ante el ruido provocado, Oliver, 51 años, decidió romper el silencio y mandar un mensaje a través de su cuenta de Instagram sobre lo sucedido, asegurando que se siente “triste” y “dolida”.

“Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso. Se que no soy la primera persona publica en el mundo a la que invaden de esta manera, pero espero ser de las ultimas. Me duele que después de 30 años de carrera intachable y labor altruista sólo se quiera mirar mi intimidad. Les pido su ayuda para parar la viralización de estas imágenes y mostrar una vez más lo solidarios que podemos ser todos. Gracias.”

Luego del mensaje, Oliver recibió el apoyo de compañeros del medio , amigos cercanos y fans:

Yolanda Andrade, mejor compartió un video feliz:

Pese al apoyo de sus fans y compañeros, hay quienes aprovecharon la situación para hacer comentarios misóginos y homofóbicos , los cuales, por respeto no compartiremos. Pero hay que recordar que lo sucedido, es una invasión a la privacidad y como bien lo dijo Jennifer Lawrence en octubre de 2014 a Vanity Fair, luego de la filtración de sus fotos íntimas, “es un crímen sexual; es una violación, es asqueroso” .

En octubre de 2016, el hacker que liberó las fotos de Lawrence y Kate Upton , entre otras famosas, fue juzgado en una corte de Estados Unidos, y al declararse culpable, el juez solo lo condenó a 18 meses de cárcel.

Este año en México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, se analizó si es posible tipificar el delito de “porno venganza” , la cual tendría una pena entre 3 y 5 años de prisión, a quienes publiquen en redes sociales, fotos íntimas de una persona. El Senado aprobó por unanimidad este proyecto.

De acuerdo con el dictamen que se discutió ante el pleno, el 90% de los casos son mujeres las víctimas .

