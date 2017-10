Tú sí, México no, le dice Trump a Canadá respecto al TLCAN

Washington, Octubre 12 – . El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que está abierto a un acuerdo con Canadá, sin México, si las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los tres países no prosperan, reportó la agencia Reuters.

Consultado por un periodista si Estados Unidos podría alcanzar un pacto comercial con Canadá si no logra uno con México en las negociaciones del TLCAN, Trump dijo: Seguro, absolutamente. Es posible que no podamos llegar a un acuerdo con uno o con otro, pero llegaremos a un acuerdo con uno.

De acuerdo con la versión difundida por la Casa Blanca de la conferencia que dieron el presidente estadunidense y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, previo al inicio de su reunión, Trump se refirió a llegar a un acuerdo con un país o con otro, y agregó: Mientras tanto haremos un trato con uno. Pero creo que tenemos la oportunidad de hacer algo muy creativo que sea bueno para Canadá, México y Estados Unidos.

Imprevisible

A la pregunta de que si el TLCAN no funciona, ¿buscaría un trato separado con cada país?

El presidente contestó: Lo haría. Sí, yo vería eso.

Al mandatario se le consultó si el TLCAN está muerto, a lo que respondió: Ya veremos qué ocurre. Tenemos una negociación dura y es algo que usted sabrá en un futuro no muy lejano, agregó.

Veremos si podemos hacer el tipo de cambios que necesitamos. Tenemos que proteger a nuestros trabajadores y, para ser justos, el primer ministro quiere proteger también a Canadá y a su gente. Debe ser justo para ambos países, afirmó.

En una conferencia de prensa posterior, al ser consultado sobre los comentarios de Trump, Trudeau dijo que es optimista sobre las posibilidades de modernizar el pacto instaurado en 1994.

Sigo creyendo en el TLCAN. Estamos preparados para que pase cualquier cosa, y vamos a seguir trabajando con diligencia para proteger los intereses de Canadá, dijo Trudeau, quien destacó que su país es consciente de que Trump es imprevisible. Éso es ciertamente algo de lo que estamos al tanto (…) Pero al mismo tiempo, los canadienses esperan que trabajemos con seriedad para alcanzar un buen acuerdo, agregó.

La Cámara de Comercio estadunidense acusó el martes al gobierno en Washington de intentar sabotear las discusiones con propuestas venenosas.

Las conversaciones sobre el TLCAN podrían estancarse en esta ronda por las agresivas demandas de Estados Unidos de elevar abruptamente los requerimientos de origen local para componentes de autos y autopartes, según expertos comerciales.

La cuarta ronda de las conversaciones para renegociar el acuerdo comercial que inició este miércoles en Washington promete ser compleja y el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunció por la mañana que las negociaciones se extenderían hasta el 17 de octubre.

Fuentes informadas sobre las propuestas de Estados Unidos dijeron que éstas apuntan a elevar el límite para el contenido de origen norteamericano a 85 por ciento, desde el actual 62.5 por ciento, con un requerimiento específico de fabricación estadunidense de 50 por ciento.

Otra de las exigencias sería la inclusión de una cláusula de terminación del tratado en cinco años si antes de esa fecha no se alcanza uno nuevo.

Además, Estados Unidos insiste, según estas versiones, en eliminar el capítulo 19, que fija el mecanismo para resolver controversias sobre subsidios y dumping, con un panel de arbitraje. Eliminarlo dejaría a México y a Canadá a merced de tribunales estadunidenses.

En esta ronda está previsto que se traten más de dos docenas de temas. En la tercera ronda, la celebrada en Ottawa, se cerró un nuevo capítulo en el tratado referido a las pequeñas y medianas empresas.

México ha dejado claro que se prepara para lo peor. Lo que no podemos perder es que un Tratado de Libre Comercio deje de ser de libre comercio, dijo el martes en el Senado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Hay que estar preparados, por tanto, a decir que no y, si es necesario, a levantarnos de la mesa y si es necesario, incluso, a salirnos del tratado, manifestó.

Además, Videgaray ha advertido que el fin del TLCAN podría marcar un punto de quiebre en las relaciones entre Estados Unidos y México, lo que afectaría la cooperación en áreas no relacionadas con el comercio.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, uno de los máximos asesores de Trump, desestimó que el final del TLCAN sea necesario. No esperamos que pase, no deseamos que pase, no creemos que pase, pero es al menos una posibilidad conceptual mientras avanzamos, destacó.