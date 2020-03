“Un día sin mujeres”, igual a sin maestras y sin clases en escuelas

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Marzo 04 – . El movimiento a realizarse el próximo lunes 09 Un Día Sin Mujeres, podría resultar de inactividad en todos los planteles educativos, por el grado de dificulta que representará la fusión de salones improvisada ante la ausencia de maestras.

Algunas madres de familia entrevistadas, hicieron saber que al tener el respaldo de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) la ausencia de maestras en los salones de clases difícilmente será solventado al asumir los grupos el resto de los profesores varones.

El movimiento femenil a nivel nacional, cuya pretensión es frenar todo tipo de violencia hacia la mujer y feminicidios, tiene todo el apoyo de la autoridad educativa, según declaraciones de Francisco Elizondo Salazar, subsecretario de Planeación del SET.

“Aquellas maestras que decidan sumase al movimiento, no les será descontado el día, esto es que no les será descontado el día en su salario”, es la indicación que tenemos, declaró el profesor Aurelio Uvalle Gallardo, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede).

La madre de familia Leticia Sifuentes Cázares, dijo se ha estado corriendo la voz de no enviar a los hijos a la escuela al mostrarse como un día inhábil por el gran faltante de maestras en los planteles educativos.

Según el Crede, en Nuevo Laredo existen alrededor de 16 ml maestros en educación básica y una tercera parte son mujeres, esto es que la cifra de ausentismo magisterial femenil rebasaría las cinco mil mujeres en los planteles educativos.

En la SET en Ciudad Victoria, se informó que no habrá sanción alguna para aquellas maestras que decidan participar en el movimiento también conocido como “Un día Sin Nosotras” y que se tenía conocimiento de los efectos del ausentismo.

“Tenemos indicación del Gobierno del Estado de apoyar y espaldar el movimiento de mujeres a nivel nacional, pero no promoverlo. Estamos analizando la situación y sobre la marcha se podrían girar instrucciones adicionales para resolver el ausentismo de maestras”, dijo la fuente de la SET.

Me gusta: Me gusta Cargando...