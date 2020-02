Una tía del feminicida de Fátima fue quien lo delató junto a pareja

Cd. de México, Febrero 21 – . Una tía de Mario Alberto “N” lo habría delatado con la policía, a él y a su pareja Gladis Giovana “N”, por su presunta responsabilidad en el secuestro y feminicidio de la niña Fátima Cecilia “N”.

En entrevistas con Televisa, Imagen Noticias y Telediario, Irma Reyes contó que el domingo 16 –un día después de que fue hallado el cadáver de la menor de 7 años, en Tláhuac– el hijo de su hermano llegó a su casa, en el municipio mexiquense Isidro Fabela, después de muchos años de no visitarla, y le pidió ayuda para rentar un cuarto. Mario llegó con Giovana y sus tres hijos menores.

De acuerdo con el testimonio, ella se dio cuenta por las noticias que la pareja era buscada por el crimen contra Fátima. Cuando los confrontó, Giovana le confesó que Mario le exigió llevarle a una “novia nueva” y la amenazó con que, si no lo hacía, dañaría a sus propios hijos. Le dijo que le tenía mucho miedo.

La mujer sostuvo que la pareja confesó la violación sexual a la menor y su asesinato, y que huyeron de su casa en Tláhuac por temor a ser detenidos. Ella les comentó que debían entregarse a la policía. Giovana quería, pero Mario no. Fue entonces cuando decidió colaborar con las autoridades para que fueran capturados.

La pareja tenía ocho años de matrimonio. Se conocieron en Tulyehualco, eran vecinos. Tienen tres hijos menores, uno de los cuales cuenta con la misma edad de Fátima y estudiaba en la misma escuela que la niña asesinada.

