Va a lo hondo López Obrador en investigación del robo de gasolina

Cd. de México, Enero 16 – . Un nuevo trazo en la estrategia contra el llamado “huachicoleo” se abrió hoy en el gobierno, a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, perfiló indagar la posible existencia de mercado negro en las ventas de petróleo crudo.

Luego de explicar que existe una caída en la producción petrolera que bajó de dos millones 200 mil barriles de petróleo crudo, a un millón 750 mil barriles, su administración perfila investigar las causas de la caída.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador colocó hoy el tema, al ser cuestionado sobre el llamado “huachicoleo”, es decir, el robo, pero de petróleo crudo, así como por la falta de componentes en las refinerías de Salamanca y Tula que mantienen frenada la producción de combustible.

El mandatario expuso que, de la producción total petrolera, alrededor de un millón de barriles está vendiéndose a través del complejo de Dos Bocas, Tabasco y fue entonces cuando añadió:

“También vamos a revisar el posible huachicoleo en la venta de crudo (…) queremos ver si realmente es un millón de barriles, si no hay piratería, mercado negro… es que lo del huachicol es una plaga que invadió todo el gobierno, en todas las actividades”.

Emergencia

El mandatario refirió reiteradamente como un fracaso la reforma energética, al afirmar que durante su aprobación se prometió incrementar la producción a tres millones 200 mil barriles de petróleo, pero una vez implementados los cambios legales, la producción cayó al mencionado millón 750 mil barriles, lo que consideró “una emergencia”.

Asimismo, explicó que la caída de la producción petrolera obligó en los meses de noviembre y diciembre de 2018, a importar petróleo ligero pues la producción nacional fue insuficiente para hacer las mezclas que requerían las refinerías del país, algo que sostuvo, no ocurría desde hace muchos años.

López Obrador dijo que se plantean reponer la producción, para lo cual ya se elevó la perforación de 50 a 150 pozos, pero añadió, en tanto resuelven la producción, se quedaron con dos opciones que están concretando: comprar petróleo para las refinerías o comprar gasolina.

“Lo que quiero decir es que, sin duda, se cayó la producción porque no funcionó la Reforma Energética, no invirtieron quienes recibieron los contratos para perforación de pozos, no se han dedicado a producir y no es ningún reproche.

“Nuestra postura es no rescindir contratos, (pero) queremos convencerlos que los cumplan”, añadió.

