Va de la promesa al hecho Ramón Garza al ofertar más de 500 empleos

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Junio 26 – . Ramón Garza Barrios llevó a cabo una feria de empleo donde ofertó más de 500 vacantes de toda índole como parte de su etapa final de campaña.

De esta manera, rompió nuevamente con el tradicionalismo electoral.

La actividad, nunca antes registrada en la historia de las campañas políticas, se desarrolló el lunes 25 de julio y tuvo lugar en el hotel Fiesta Inn, a donde la gente se dio cita para buscar una oportunidad laboral en alrededor de 30 empresas participantes.

“No he prometido, me he comprometido y puedo hablar con hechos”, dijo el candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo por MORENA, quien estuvo acompañado por el candidato suplente Rogelio Soto Quiroz, por los candidatos a regidores y suplentes, así como otros integrantes de su equipo.

Ramón Garza Barrios presentó un resumen de su campaña, la cual se ha caracterizado por ser distinta al de los demás candidatos, por ser austera, por no derrochar recursos en propaganda inútil y sobre todo por basarla en hechos y trabajos de obra pública y servicios primarios de alto impacto social.

Entre sus acciones destacan una campaña intensiva de descacharrización aún vigente en colonias de la periferia, la recuperación de brechas que estaban convertidas en basureros, la limpieza de focos de infección, la recolección de miles de llantas y escombros.

Limpió lotes baldíos y casas abandonadas, desazolvó alcantarillas y le construyó, junto con sus vecinos, una vivienda a doña Olga Medina, una mujer de 69 años de edad que perdió su patrimonio en un incendio a principios del año en la colonia Américo Villarreal.

Ramón Garza Barrios también realizó el bacheo de calles, la reforestación de áreas públicas y plantó árboles en varias viviendas por invitación de la comunidad.

Además llevó a cabo por primera vez en Tamaulipas, caminatas nocturnas en Los Colorines, donde rehabilitó el alumbrado público en varios tramos donde se carecía de ese servicio desde el año pasado, a pesar de los reportes constantes de los habitantes del sector al gobierno municipal.

“Estos son sólo ejemplos de acciones concretas durante mi campaña. Redujimos nuestros gastos de propaganda y los utilizamos de una mejor forma: trabajando”, señaló Ramón Garza Barrios.

Las acciones de impacto social continuarán hasta las 11:59 del miércoles 27 de julio, fecha en la que concluye oficialmente la promoción del voto por la elección municipal de Nuevo Laredo.

