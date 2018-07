Va López Obrador por iniciativa del Congreso para acabar corrupción

Cd. de México, Julio 02 – . El virtual presidente electo de México, André Manuel López Obrador, descartó modificaciones mayores al marco legal actual, pero afirmó que, entre sus primeras acciones de gobierno, enviará iniciativas al Congreso de la Unión para acabar con la corrupción.

Entre ellas, la modificación artículo 102 de la Constitución para que el presidente de México pueda ser juzgado por delitos de corrupción.

No vamos a actuar con prepotencia. No por tener mayoría en el Congreso vamos a llevar a cabo reformas o cambios que polaricen. Vamos a gobernar con el marco legal actual, sin modificaciones mayores. Sí voy a enviar algunas iniciativas, pocas, porque debemos terminar con la corrupción. Vamos a proponerle al Congreso la modificación al artículo 102 para que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción”, dijo López Obrador, en entrevista con Francisco Zea para Imagen Televisión.

Reiteró que este es un “cambio necesario” para renovar la vida pública del país ya que “no se puede seguir con el mismo régimen caduco, de corrupción y privilegios”.

Que tengan confianza, los vamos a respetar a todos, no soy rencoroso, no es mi fuerte la venganza, vamos a buscar la reconciliación. Se darán cuenta de que el cambio es para el bien de los mexicanos”, agregó AMLO, al tiempo que volvió a plantear una de sus propuestas de campaña: la revocación de mandato al que se someterá en tres años.

Sobre tres temas clave de las campañas electorales, López Obrador reiteró su postura sobre la reforma educativa, la reforma energética y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

De la reforma educativa, AMLO afirmó que se cancelará y que se presentará un nuevo plan de común acuerdo con los maestros y los padres de familia para lograr mejorar la calidad de la educación; de la reforma energética dijo que se revisarán los contratos, uno a uno, para que no se afecte el interés de la nación y no haya corrupción ni anomalías; y del NAIM, AMLO dijo que se evaluará cuál es la mejor opción, si continuar con la construcción del actual proyecto, si se construyen dos pistas en Santa Lucía o si se concesiona a empresarios mexicanos.

AMLO también refirió el crecimiento económico de México y el mundo, el cual se prevé sea de 4 por ciento, mientras que en nuestro país podría ser del 2 por ciento, por lo que planteó trabajar para que haya “empleo, bienestar, paz y tranquilidad”.

Para lograrlo, que termine la crisis de seguridad y violencia, necesitamos la unidad de los mexicanos, para eso estoy, para buscar la reconciliación, la unidad para sacar a México del atolladero.

Buscar la paz, la tranquilidad, atendiendo las causas que provocaron la inseguridad y violencia, con una estrategia distinta. Buscar que todas las dependencias encargadas, actúen de manera conjunta”, comentó.

Por último, AMLO afirmó que dará confianza a su equipo de trabajo, pero que, si no actúan correctamente, se procederá contra ellos; agregó que él y su familia analizarán la posibilidad de rentar una casa cercana al Palacio Nacional; reiteró que no dispondrá del Estado Mayor Presidencial para seguridad personal (sin que esto represente pérdida de estatus o rango); y volvió a decir a los mexicanos, como lo hizo ayer en sus discursos nocturnos, que no le fallará al pueblo de México.

No les voy a fallar, vamos a hacer justicia desde los primeros días. Es un gobierno de la gente; se va a escuchar y a atender a todos y se le va a dar preferencia a la gente pobre.

Estamos luchando para establecer una auténtica democracia, un gobierno del pueblo para el pueblo, un gobierno sin corrupción, que procure la justicia, que sea ejemplo, para que de esta manera, pueda tener autoridad política y ayudemos a lograr una sociedad mejor”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...