Va sobre partidos AMLO, sugiere devuelvan al menos 50% de recursos

Cd. de México, Agosto 07 -. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los dirigentes de los distintos partidos políticos a devolver al menos el cincuenta por ciento de los recursos que reciben. “No es una orden”, sino una sugerencia y un llamado, recalcó.

Sostuvo que espera que este mismo miércoles se pronuncien los dirigentes partidarios, empezando por los progresistas.

Luego de que la Comisión de Prerrogativas del INE dio a conocer que, conforme a la ley, el próximo año requiere de 5 mil 239 millones de pesos para financiamiento de partidos políticos en 2020, el mandatario

“Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúe de manera consecuente, no pueden recibir tanto dinero, deben reducir sus gastos y devolver el dinero a la hacienda pública. Un porcentaje de esas prerrogativas, es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza. Es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”, subrayó.

Además, recalcó que “hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigente de los partidos. Cuando menos deben de reducir sus gastos”, y “si no escuchamos que digan nada, aquí lo vamos a estar recordando”.

Sin mal interpretar, dijo, explicó que su sugerencia es que la devolución de recursos de los partidos sea del 50 por ciento de lo que reciben.

Consideró que su gobierno tiene autoridad moral en este tema, ya que aseguró que la Oficina de Presidencia ha tenido una reducción de gastos del 75 por ciento en comparación con el año pasado.

“Este tema lo vamos a estar hablando diario, si no, hacen como que no se enteran que son otros tiempos, tenemos que estar recordando y que todos ayudamos a que no haya corrupción y abusos, porque esto es corrupción cuando se quiere recibir tanto dinero. Es como los sueldo, puede ser que sea legal tener sueldos con prestaciones de 700 mil pesos mensuales, pero desde luego que es inmoral. Cómo sueldo elevadísimos habiendo tanta pobreza”, apuntó.

