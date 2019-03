Vacuna “contra la gripe”, solo inmuniza algunas cepas del virus

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Marzo 25 – . Existen muchas vacunas, y algunas las consideramos poco importantes. Un claro ejemplo es la de la gripe. Que, sin embargo, es una enfermedad que mata a cientos o miles de personas todos los años – sólo en Estados Unidos, más de 250 personas al año de media y de manera directa. Por lo tanto, es importante saber cuándo vacunarse.

Pero, ¿por qué “cuándo” vacunarse y no “que hay que vacunarse”? La vacuna de la gripe es especialmente importante en las poblaciones de riesgo: personas mayores y las que estén inmunodeprimidas, por el riesgo que supone contraer la gripe; y población de riesgo – maestros y profesores, médicos, etc – para no contagiar a otras personas y empeorar las epidemias.

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, el problema de la vacuna de la gripe es que no se trata de la más efectiva que existe. Primero, porque “la gripe” no existe: se trata de un conjunto de virus que causan los mismos síntomas, y la vacuna sólo inmuniza frente a algunas cepas del virus.

En segundo lugar, por las características propias del virus. Su material genético es ARN, y esto supone una diferencia enorme. Su capacidad para mutar, y con dichas mutaciones hacer las vacunas inefectivas, es enorme.

Y lo más relevante para el artículo del que hablamos, porque la vacuna de la gripe pierde efectividad con el tiempo. Por las mutaciones de las que hablábamos, y porque la memoria inmune que producen las vacunas se reduce con el tiempo.

Con esta idea, llegamos al planteamiento de la publicación. Los investigadores han realizado análisis de modelos matemáticos para determinar cuándo es más eficaz vacunarse. Porque si se hace en agosto, nada más salir la vacuna para ese año, se puede evitar que comience la epidemia. Pero también se hace más fácil que la vacuna se haya vuelto ineficaz cuando los casos se disparen.

