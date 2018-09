Vamos por presas llenas, pide el sector ganadero ante nuevas lluvias

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Septiembre 18 – . “Vamos por presas llenas”, reza el comentario predominante y optimista entre el sector ganadero de la región, luego de las recientes lluvias que dejaron de cinco y hasta 10 pulgadas de humedad en los ranchos.

Con lluvia acumulada hasta por 10 pulgadas en áreas como Colombia, Nuevo León e Hidalgo Coahuila, se asegura el crecimiento de zacate como alimento para el ganado, declaró Felipe Javier Fernández Martínez, presidente de la Asociación Ganadera de Nuevo Laredo-Ciudad Guerrero.

“Hay partes donde no fue tanta la humedad, como en los ranchos de la Carretera Nacional y Ciudad Guerrero, es por eso la esperanza de que las nuevas lluvias anunciadas cubran las expectativas”, dijo.

Fue entonces que dijo que las lluvias registradas recientemente alcanzarían para surtir las presas de los ranchos en un 50 por ciento y por lo tanto se requerirían de más precipitaciones pluviales para alanzar su llenado o al menos su semillenado.

“La verdad que se necesitan de lluvias torrenciales para el llenado de las presas y así no se han registrado las lluvias hasta el momento. Sin embargo, los nuevos pronósticos deben aportar mayor cantidad de agua a las presas”, dijo.

Detalló que la humedad registrada en días pasados, deja muy distante la recuperación de las presas La Amistad y Falcón pues sus necesidades siguen siendo las mismas y que sonde menos del 50 por ciento, principalmente La Falcón.

Fernández Martínez, mencionó que en esta temporada de lluvias, es cuando los propietarios de ranchos se perfilan para resistir el fin de año y poder comenzar fortalecidos el entrante.

“Sin embargo hay optimismo, pues no solo hemos aprendido a vivir sino a sobrevivir con la sequía y ya esto de las lluvias pues es cuestión de esperar solamente lo mejor de la humedad para hablar de recuperación”, asentó.

