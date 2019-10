Van con todo hoy los Nacionales con su pitcher líder en efectividad

Washington, Octubre 25 – . Aníbal Sánchez no es tan galardonado, o tan remunerado, como los otros tres miembros de la rotación de abridores de los Nacionales de Washington que ya han lanzado en esta Serie Mundial.

Sin embargo, lo único que ha hecho hasta ahora en la postemporada es acumular un registro de 1-0 con 0.71 de efectividad y llevar un juego sin hit hasta la octava entrada en su aparición más reciente.

El derecho venezolano de 35 años será el abridor de Washington en el tercer juego esta noche en contra de Zack Greinke, quien subirá a la loma por Houston e intentará evitar que los Astros caigan en desventaja de 0-3, un déficit que nunca se ha remontado en un Clásico de Otoño.

Todos hablan de nuestros Tres Grandes”, de Max Scherzer, Stephen Strasbur y el abridor del cuarto juego Patrick Corbin, dijo ayer el manager Dave Martínez, “pero Aníbal ha lanzado increíble. Nos da la oportunidad de ganar el juego en cada una de sus aperturas”.

Sánchez tendrá 13 días de “descanso” entre aperturas, muchos más de los cuatro o cinco que recibe generalmente.

He estado lanzado desde febrero. Tal vez desde enero. Así que no creo que sea algo que me vaya a afectar ahora”, comentó Sánchez, quien tuvo 10 días desde su última aparición de campaña regular y su salida en el tercer duelo de la Serie Divisional ante los Dodgers de Los Ángeles. “Por mí, el descanso está bien”, aseguró el lanzador venezolano.

