Venta de piñatas, una tradición de fiestas de Navidad en competencia

Nuevo Laredo, Diciembre 18 – . La presencia de un mayor número de familias originarias del sur establecidas en la ciudad, tiene como característica en la celebración de nuestras tradiciones, pero que a su vez trae la competencia entre quienes aportan a ese tipo de celebraciones, como en la confección de piñatas.

Así sería el caso de las coloridas piñatas, que según la señora Manuel Andrada, propietaria del que sería el local más antiguo sobre la avenida César López de Lara casi al llegar al Puente del Ferrocarril, dice que si bien habría más compradores porque ha llegado mucha gente del sur a establecer en Nuevo Laredo, también hay quienes se dedican a la elaboración de piñatas.

Desde hace 40 años Manuela sigue fiel a una tradición que sus padres le inculcaron cuando tenía nueve años, y que ahora con precisión artesanal elabora al darle forma de piñata a decenas de personajes que solicitan sus fieles compradores.

Así, nos narra que inició su trabajo de elaborar piñatas con las ramas de un mezquite tierno, con cuyas varas hizo unas pequeñas piñatas de las tradicionales ‘estrellas’, las que comenzó a vender con los traileros que pasaban por la avenida México rumbo al puente uno, único cruce hacia Laredo, Texas en ese tiempo.

Comenta que ella y su familia fueron los primeros vendedores, ya que el lugar donde está su negocio era el único en el rumbo; todo eran baldíos, “y así fue como yo empecé a vender mis piñatas, ya que pasaban entonces por ahí los traileros y me las compraban”, recuerda con nostalgia.

“Aquellos eran tiempos en donde no había competencia porque pocos las sabían elaborar, peor ahora hay más gente que viene del sur y que si bien la compran por tradición, hay muchos también que las hacen”, comenta.

Colocadas a la entrada del modesto negocio, aparecen vistosas piñatas de personajes de cuentos. Las hay de Micky, el Pato Donald, Shrek, figuras de botellas, sirenitas, pasteles, marranitos, burritos, caballos, personajes de Toy Story, y un sinfín de figuras, algunas que solo existen en la imaginación de Manuela y de sus 9 hijos, quienes le ayudan en la elaboración de este complejo trabajo ya artesanal de hacer piñatas.

“Antes me costaban mucho trabajo hacer las piñatas, pero ahora las hago con solo ver los dibujos, y me salen muy bien”, dice con orgullo tras señalar algunas de sus obras en el interior del pequeño taller, que a la vez es su hogar.

Su negocio, ubicado en un estratégico lugar; Bravo y César López de Lara, en la ruta hacia Laredo, Texas, por lo que no ver sus piñatas es casi imposible, ya que el colorido, el tamaño y los personajes hechos a la perfección, llaman la atención a turistas y a locales.

Muchas de sus piñatas son por entrego en esta temporada, y hace una por día, por lo que entre 10 y 15 piñatas lucen colgadas a lo largo de 30 metros, sobre un reducida banqueta de concreto que sirve para colgar y exhibirlas.

–DE LA VISTA NACE EL AMOR—

El amor de Manuela por las piñatas le nació desde el momento en que un tío suyo le enseñó cómo hacerlas: “Aprendí con mi tío y desde entonces seguí con la tradición, porque me gusta hacer piñatas y las hago con sólo mirar un dibujo”.

Cuando inició, sólo los traileros le compraban, pero después llegaron personas de Texas y le hicieron pedidos grandes, con lo que creció el negocio y las figuras le salían de su imaginación o con otros dibujos.

Asegura que el negocio le dio para educar a sus hijos y para vivir aunque sea de manera modesta, además para comer y que en esta temporada, por pedido inmediato hace una piñata al día, pero cuando ya está el armazón listo, las confecciona más rápido y hace hasta 10.

–PERSONAJES, PRECIOS Y COLORES–

Acerca delos precios, dice que nos los ha subido debido a la competencia y que el material con que se confecciona no es caro y tampoco ha tenido aumento.

Las hay de todos tamaños, desde un pequeño Santa Claus de 700 pesos, pasando por las de 100. 150, 180, hasta llegar a las más caras que pueden ser hasta de 700 pesos, pero la de mayor demanda son las más chicas y las de esta temporada de Navidad, aunque el personaje clásico sigue siendo la Estrella y otros más serían Batman, el Hombre Araña y otros, nunca pasan de moda.

Pero cuando no son de temporada las ventas bajan, aunque siempre tienen el material para su elaboración, el que consiguen en las partes altas del río Bravo, donde abunda el carrizo.

En el interior de su pequeño taller suman cerca de 100 piñatas de todos tamaños y colores, pero combinadas con el resto de los artesanos que venden en cerca, se aprecia un arcoíris de múltiples colores que le da a esta transitada calle, un aspecto de alegría, color y fiesta.

Precios, hay de todos y al alcance para esta Navidad.

