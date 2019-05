Vertiginosos cierres de campaña del PAN, Imelda, Manuel y Moyo

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mayo 29 – . Félix Fernando “Moyo” García Aguiar cerrará este miércoles a las 24:00 horas, la intensa e histórica campaña que con el voto de los ciudadanos el domingo 2 de junio confirmará su triunfo. Así se convertirá en Diputado del Congreso del Estado por el Partido Acción Nacional -PAN- en representación del Distrito 3 y todo Tamaulipas.

“Moyo” terminará así su recorrido a lo largo de 45 días por todos los municipios de su Distrito, desde Díaz Ordaz -a más de 212 kilómetros de la cabecera Nuevo Laredo-, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero, en el que contó con el respaldo nunca antes visto a un candidato a legislador. Panistas, simpatizantes y ciudadanos de todos los sectores de la población siempre con entusiasmo recibieron y acompañaron al “Moyo” en sus caminatas, reuniones, pegoteos y otras actividades.

El lunes en el poblado Los Ángeles, de Miguel Alemán; en Camargo y Guerrero, García Aguiar hizo los respectivos cierres al lado de su compañero de fórmula, Ramiro Cortez Barrera, dirigentes locales del PAN, alcaldes y ex alcaldes albiazules.

“¿Dónde están los jóvenes de Camargo?”, animó el “Moyo” en el cierre en Camargo a este importante sector de la población. “Gracias a todos ustedes por su gran esfuerzo, por su dedicación, por este tiempo que han trabajado al lado de un servidor y de Ramiro Cortez; gracias muchachos”.

Llamó a cerrar filas, ya que “necesitamos que este 2 de junio todo Camargo y todo Tamaulipas se pinte de azul, para garantizar que podremos trabajar de la mano del Gobernador para que siga brindándole a Tamaulipas, a todos los municipios de la Gran Frontera, desde Nuevo Laredo hasta Díaz Ordaz, los cambios hacia adelante, en acción por Tamaulipas y en acción por México…¡Que viva Acción Nacional! ¡Y aquí tienen PAN para rato!”.

Y en Guerrero destacó: “recordemos que tuvimos un régimen de más de 8 décadas y ahora en sólo 2 años 7 meses se han logrado grandes avances en todos los rubros; el cambio hacia adelante para Tamaulipas ya se vislumbra este 2 de junio”.

Los eventos se convirtieron en verbenas con música en vivo por un grupo de género norteño. El martes el “Moyo” cerró su campaña en Díaz Ordaz y este miércoles el cierre final será en la plaza Francisco Villa, en la colonia del mismo nombre, en Nuevo Laredo, el que sin duda será una fiesta popular.

El PAN también postuló a Imelda Sanmiguel Sánchez, por el Distrito 2, y a Manuel Canales Bermea, por el 1, ambos cabecera en Nuevo Laredo. La elección será este domingo 2 de junio.

–IMELDA, CONGRUENTE Y COMPROMETIDA—

Imelda Sanmiguel, una legisladora congruente y comprometida con ‘El Cambio hacia Adelante’ Con el respaldo del senador Ismael García Cabeza de Vaca, Imelda Sanmiguel y Manuel Canales acudieron a distintos hogares del Distrito II y I respectivamente, para agradecer el apoyo recibido en estos 44 días de campaña.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN), refrendó su compromiso de trabajar en conjunto con sus compañeros de fórmula por el bien de Tamaulipas.

“Estaremos trabajando en equipo por el bienestar de las familias de Nuevo Laredo y Tamaulipas. Esto demuestra una gran unidad y fortaleza como partido, también el compromiso que tenemos con los ciudadanos de trabajar juntos por la ciudad y el estado”, dijo Imelda Sanmiguel.

También acompañados por el diputado federal Salvador Rosas, Samantha Bulás y Luis Moreno, suplentes, el equipo panista acudió al Fraccionamiento Arboledas, Naciones Unidas, Virreyes, Matamoros e Hidalgo. En los eventos, el senador Cabeza de Vaca recordó a los vecinos de estos sectores que la elección de este domingo es de suma importancia para lograr un congreso fuerte y sólido, por ello, los exhortó a redoblar esfuerzos para salir a votar el 2 de junio por la fórmula panista.

–LISTO Y SEGURO DEL TRIUNFO MANUEL CANALES–

Tras 44 días de intensa campaña por el Distrito I de Nuevo Laredo, Manuel Canales Bermea, candidato a diputado local, dijo estar convencido de que la ciudadanía ya decidió su voto para el próximo 02 de junio.

Este martes, recorrió la colonia El Progreso junto a su compañero de fórmula, Luis Moreno Hinojosa, donde llamó a los colonos a ejercer su derecho al voto. «Estamos muy contentos porque los ciudadanos ya nos dieron la confianza a Manuel Canales, al PAN, al Cambio Hacia Adelante.

Las propuestas que he dado a la ciudadanía son ejecutables, no son ocurrencias, vamos a seguir adelante, apoyándolos intensamente», comentó. Añadió que no descansará hasta el último minuto del 29 de mayo con su campaña rumbo al Congreso del Estado donde luchará y será la voz de los neolaredenses y tamaulipecos. Los ciudadanos se mostraron convencidos de brindar su voto al abanderado de Partido Acción Nacional por considerarlo la mejor opción para representarlos.

