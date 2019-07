Vinculan a Salinas y Peña Nieto en la red de empresas de Juan Collado

Cd. de México, Julio 11 – . El abogado Juan Collado Mocelo participó en la creación de una red de empresas fachada que, conjugada con los servicios financieros de Caja Libertad, sirvieron para realizar la compra ilegal de propiedades mediante la suplantación de identidad de los verdaderos dueños, y luego los capitales que se obtenían eran depositados en cuenta personales y lavados a través de cuentas en México y que se vinculaban a movimientos en España y Andorra, señala el documento en el cual se sustenta la orden de aprehensión librada en contra del litigante por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El ex defensor de personajes como el panista Diego Fernández de Cevallos y Raúl Salinas de Gortari quedó sujeto a proceso, no tendrá derecho a la libertad bajo fianza y el Ministerio Público cuenta con seis meses para concluir la investigación en la que son mencionados los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, además del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, como los verdaderos propietarios de Caja Libertad (Libertad Servicios Financieros), según el testimonio de Sergio Hugo Bustamante, denunciante de Collado Mocelo.

La Fiscalía General de la República (FGR) aportó a la causa penal 269/2019 declaraciones y una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, que señalan a Juan Collado y cinco personas más, entre ellas el Rey de los casinos, Javier Rodríguez Borgio y el ex presidente de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, como prestanombres de los ex mandatarios.

Sergio Hugo Bustamante aseguró en sus declaraciones a la FGR que las operaciones irregulares realizadas por Collado y sus coinculpados a través de las empresas Libertad Servicios Financieros y Despacho Integral de Inmuebles se hacían con la complacencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que su entonces presidente Jaime González Aguadé, fue omiso en intervenir y en su caso sancionar (a los involucrados), a pesar de haber sido denunciados.

Amenazas

El querellante dijo al Ministerio Público Federal: tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada, que en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién (actual gobernador de Querétaro) y Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el Senado).

De acuerdo con la orden de aprehensión girada en contra de Collado Mocelo, Rico Rico le dijo a Sergio Hugo Bustamente que había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas en Libertad Servicios Financieros, me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y Javier Rodríguez Borgio.

La FGR aportó las declaraciones anteriores y el juez Eduardo Vázquez Rea las plasmó en la orden de aprehensión librada contra Collado Mocelo, José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, señalada como operadora financiera de la red.

En ese contexto, ayer, luego de una audiencia que se desarrolló durante casi 12 horas en el Reclusorio Norte, el juez federal Jesús Eduardo Vázquez Rea determinó que era legal la detención de Collado Mocelo, lo vinculó a proceso como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y otorgó un plazo de seis meses para que la FGR concluya la investigación complementaria, en tanto el litigante deberá enfrentar su proceso en prisión.

A Collado Mocelo se le vinculó con la adquisición ilícita de un predio que se localiza en bulevar Bernardo Quintana y Fray Luis de León, en la ciudad de Querétaro, operación que se realizó mediante la falsificación de firmas y la suplantación de identidad de Bustamante con la complicidad de sus coacusados. Por esa operación obtuvieron 173 millones de pesos, de los cuales 24 millones se depositaron a cuentas personales del litigante.

Según las declaraciones, en el predio involucrado en que se basa la acusación, se construyó la zona comercial Centro Sur, de seis niveles, cuyo valor se estima ahora en 700 millones de pesos.

Collado Mocelo fue detenido el pasado martes en el restaurante Morton’s al filo de las 5 de la tarde cuando comía con el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, y fue ingresado a las 20:20 horas al Reclusorio Norte.

La audiencia comenzó a las nueve de la noche y al filo de las dos de la mañana de ayer, mientras se leían las imputaciones en su contra, Juan Collado sufrió espasmos que presuntamente fueron originados por padecimientos cardiacos y un cuadro agudo de diabetes, situación por la cual se interrumpió momentáneamente la diligencia, y aunque estaba presente su cardiólogo, su defensa solicitó una ambulancia, que no fue necesaria, ya que luego de unos minutos continuó la sesión, aunque su médico señaló que padece hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos, y ello le generó sudoración, leve parálisis facial, dolor en el pecho y taquicardia.

Con ese diagnóstico, los defensores de Collado Mocelo solicitaron al juez Vázquez Rea que a su cliente no le dictara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque ello dañaría la imagen pública del litigante y las empresas que representa. El juzgador respondió que no se trata de una cuestión de imagen, sino que así lo establece el Código Penal por el tipo de delito que se le imputa y no permite ese beneficio.

Las gestiones de los abogados de Juan Collado no tuvieron efecto positivo para su cliente, ya que poco después de las 8 de la mañana de ayer se le decretó auto de vinculación a proceso y permanece interno en el Reclusorio Norte.

Me gusta: Me gusta Cargando...