Violencia en Tamaulipas es entre grupos; urge fiscal electoral: Osorio

Cd. de México, Noviembre 01 – . El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descartó que el PRI en el Senado de la República imponga el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

“Hoy tienen enfrente los senadores de diferentes partidos políticos la decisión de poner al titular de la Fepade; creó que es importante llegar a un acuerdo rápido, en el que el PRI y el gobierno no serán obstáculo. No vamos a intervenir para querer poner a alguien. Yo creo que el PRI va a poner su propia voluntad para que se llegue a un acuerdo y con ello se tenga un fiscal que es importante para el proceso electoral”, expresó.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, agregó que “incluso para el buen desempeño del proceso electoral se necesitan tener instituciones sólidas”.

Asimismo, negó que el gobierno federal haya tenido interés político en que se removiera al fiscal electoral: “El gobierno siempre tiene interés en que se fortalezcan las instituciones y cuando una institución tiene problemas o fallas, lo que más le conviene a la sociedad es que se pueda hacer lo conveniente”.

El secretario de Gobernación afirmó que Santiago Nieto “ya no estaba en condiciones” de desempeñar su labor ante la Fepade.

Aseveró que hubo una falla pública “respecto del desempeño de este fiscal y entonces la PGR no podía más que señalarlo y no podía más que tomar una acción al respecto”.

El asunto, agregó, se empezó a politizar, pues en otras ocasiones ya había sido señalado de filtrar información reservada.

“Hace un año precisamente, en el que no sólo era el Verde, luego el PRI, sino que hubo otros partidos que lo señalaron”, y creo que “ya no estaba en condiciones para enfrentar el actual proceso electoral”, recalcó.

La renuncia del procurador General de la República, Raúl Cervantes, y la destitución de Santiago Nieto en la Fepade afirmó que no se trató de un acto de casualidad, sino de “un acto de acciones que tuvieron consecuencias”, por lo que el encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que “es subprocurador, que conocía los temas de este fiscal, tomó una decisión inmediata”.

“Se trató de un proceso que ya había salido a la luz pública en la actuación del propio fiscal de la Fepade”.

Sobre si hay condiciones o posibilidades reales de nombrar a un titular de la Fepade, donde se necesitan dos terceras partes del Senado, Osorio Chong se dijo a la espera de que “las aguas regresen a su nivel”.

“Creo que todos van a estar interesados en que se resuelvan éste y otros temas”, para lograr acuerdos, porque, alertó, el que un espacio tan importante para el sistema quede sin titular, “no le conviene a nadie”.

“Es importante, agregó, que alguien que sea confiable para todos, esté ahí, por lo que debe haber prudencia y creo que sí se van a lograr, este y otros acuerdos”.

Mientras por un lado reconoció que ahorita no se puede nombrar un procurador, por el otro dijo que se debe nombrar un fiscal electoral.”

–CASO MORENA–

A Morena ni a su líder Andrés Manuel López Obrador “les interesa el diálogo ni las instituciones”, afirmó Osorio Chong, al responder, por primera vez, a lo dicho por el político tabasqueño de que en el PRI, lo quieren “cepillar” y dejarlo fuera de la candidatura presidencial.

Ese, afirmó el titular de la Segob, es parte del “script que ya me sé”. A López Obrador, recalcó “no le gusta debatir, porque no tiene argumentos”.

“Él está acostumbrado a hacer este tipo de comentarios. No le gusta enfrentar una cámara, no le gusta enfrentar una entrevista, y está muy claro por qué”, dijo, al afirmar que a AMLO “no le gusta que nadie lo interrumpa, que nadie le pregunte lo incómodo, y no sabe contestar absolutamente nada sobre ningún tema”.

López Obrador, recalcó Osorio Chong, “pasa por esconderse a la imprudencia y a la falta de argumentos para poder enfrentar cualquier tipo de cuestionamiento”.

Por eso, agregó, “no le gusta sentarse, porque no hay argumentos; por eso no le gusta acordar, porque piensa en un país autoritario; en la forma en la que a él le gustaría gobernar y por eso no hace acuerdos con partidos políticos”.

Lo mismo que a su partido, Morena, agregó el funcionario, “no le interesa el diálogo, no le interesan las instituciones: están totalmente aislados de lo que, cuando han gobernado, han buscado. Las ocasiones que lo han hecho, y no, no hay interés de lograr un acuerdo cercanía, y yo lo lamento mucho”, afirmó.

–DE LOS PARTIDOS–

Sobre la postura de los líderes del PAN, Ricardo Anaya, y del PT, Alberto Anaya, que acusan al gobierno federal de “actos de persecución en su contra”, por casos de enriquecimiento ilícito, el primero, y de malversación de fondos el segundo, Osorio Chong, dijo que “no sólo en este tema, sino en otros, cuando sale algún medio nacional, estas y otras personas, inmediatamente señalan al gobierno”.

Pero, ironizó, “y cuando señalan al gobierno (en los medios) ¿también el gobierno lo produce?”.

“Yo quiero decir que, de ninguna manera, ni unas ni las otras”.

Dijo que cuando se ha señalado al gobierno, “lo que hemos hecho es responder, enfrentar, y explicar cuando ha lugar. No solamente deben ver una nota cuando les toca”.

A los dos Anaya, recomendó que “el deber es dar explicación oportuna a quien se debe enfrentar, para que no queden lagunas en la información”.

“No estamos atrás de ninguna nota, de ningún medio de información”, remató Osorio Chong.

Por otra parte dijo que la oposición no quiera “entrarle a temas torales”, pero él se sigue reuniendo con todos los partidos.

—¿Incluso con Morena?

—En aras de quedar bien, me excedí. Y no. Con este partido no hemos tenido ningún tipo de diálogo, ningún tipo de cercanía, no les interesa.

–LA VIOLENCIA EN TAMAULIPAS–

El titular de la Segob aseguró que a la fecha la participación del crimen organizado no marca la pauta en los niveles de violencia que vive el país.

Manifestó que durante su comparecencia ante comisiones del Congreso les hizo ver que “no se acuerdan de las caravanas de camionetas, en calles y avenidas, no sólo de pueblos alejados de Chihuahua o Durango, sino en otras ciudades, enfrentamientos en parques e incluso en escuelas; todo eso ha dejado de suceder y han dejado de aparecer víctimas de la sociedad civil”.

Hoy, agregó, “los enfrentamientos son entre los grupos delictivos y las víctimas son entre ellos, pero eso no quiere decir que ha dejado de suceder. Y no lo justifica, pero son otras circunstancias”, afirmó.

“Hemos tratado de evitar esto para que la ciudadanía no tenga miedo de salir a la calle, en algunas regiones, en algunos municipios, focalizados, como en Tamaulipas, pero lo hemos logrado”.

Aunque dijo que hoy hay un gran respaldo “absoluto y de gran coordinación” con las autoridades estatales, y llamó a todos a asumir su responsabilidad.

Afirmó que está equivocado quien asegura que el hecho de que se continúe con la estrategia de descabezamiento de las células delictivas no sirve.

“Está equivocado quien señala esto. Nosotros no sólo hemos ido por las cabezas: hemos hecho un largo trabajo”; por ejemplo, dijo, cinco bandas importantes de robo de combustible, de los grandes cárteles, los tenemos ya detenidos”.

El encargado de la política interna del país dijo que para revertir los números de incidencia delictiva es necesario modernizar y formar instituciones policiacas sólidas a nivel municipal y estatal.

-MODELO POLICIACO–

“Aunque ya todo el mundo está en modalidad de campaña, se dijo esperanzado en que en el Congreso se debe insistir en la aprobación del nuevo modelo de seguridad interior y de policía, donde ambos son urgentes de aprobar.

Respecto de la incidencia reciente de agresiones y asesinatos de presidentes municipales, el secretario de Gobernación dijo: “Si no tienen ni siquiera capacidad para cuidarse ellos mismos, imagínate si tienen capacidad para cuidar a los ciudadanos”.

