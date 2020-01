Vive 24 horas de contingencia la Aduana al desactualizar el sistema

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 06 – . Semiparalizada quedó la Aduana de Nuevo Laredo durante poco más de 24 horas desde la mañana del primer día del año, debido a la desactualización de los sistemas de verificación de documentos para el cruce de carga de importación y exportación.

Lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó Contingencia DODA (Documento de Operación para Despacho Aduanero) fue difundido como aviso a agentes aduanales y autotransporte de carga y así evitó la saturación del movimiento.

El aviso de Aduana/SAT, a toda la comunidad aduanera advirtió sobre “la imposibilidad de modular los pedimentos 2020 por actualización del sistema, por lo que no se permitirá el acceso a la Aduana para despacho de carga de exportación e importación con pedimentos 2020, hasta que esté habilitada a modulación de dichos pedimentos. En cuanto se tenga respuesta se informará por este mismo medio”

Reacciones de inconformidad provenientes del comercio internacional, criticaron la improvisación de la Administración General de Aduana (AGA) por no prevenir el contingente, no obstante ser la Aduana de Nuevo Laredo la más importante dada la movilización de comercio internacional.

El agente aduanal Guadalupe Bautista Montoya, hizo saber que la Contingencia DODA quedó resuelta ayer por la mañana de acuerdo a un comunicado que se hizo llegar a la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo.

Indicó que el cruce de carga se dio de manera física, esto es que no se utilizaron los sistemas de la Aduana y la recurrió a la revisión física de cada pedimento aduanero, lo que llevó más tiempo de debido a quienes cruzaron sus mercancías.

Explicó que el nuevos Sistema DODA suple relativamente al pedimento y opera bajo código QR, los que en resumen revela la cantidad de pedimentos que puede llevar cada embarque y agiliza los movimientos.

