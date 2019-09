Volverá a ganar Andy Ruíz, dice Rocky Balboa, sin titubeo alguno

Cd. de México, Septiembre 13 – . El Semental Italiano, Rocky Balboa, ya tiene a su gallo para la revancha entre los pesos pesados Anthony Joshua y el mexicano Andy Ruiz Jr.

Volverá a ganar Andy, estoy seguro que va a pasar”, dijo en entrevista con Excélsior el actor Sylvester Stallone, quien visitó la CDMX ayer para promover su nueva película Rambo: First Blood.

A Sly le gusta hablar de pugilismo, dice que de sus mejores peleas en la historia está sin duda la de Larry Holmes vs. Ken Norton, cuyo pleito se realizó hace 41 años en Las Vegas, con la balanza inclinada para Holmes a través de la decisión dividida.

Sly habla de boxeo con singular alegría y opina que Ruiz es de los pugilistas y las personas que entendieron a la perfección su intención de contar la historia de Balboa ante titanes como Apollo Creed, Mr. T e Ivan Drago.

Andy es un muchacho extraordinario, hablamos por FaceTime un poco y me parece que es el hombre perfecto para el boxeo, porque pareciera que no pelearía por su inocente expresión y felicidad que irradia su rostro.

Pero tiene habilidades muy buenas y le probó a la gente que con esto (se señaló el corazón), tu tienes esto (y hace lo mismo con los puños), y por eso creo que el resultado se repetirá”, agregó.

Con la bendición del verdugo de la Maquinaria Soviética, Ruiz buscará refrendar sus títulos del OMB, AMB y FIB el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita.

Luego de su victoria en junio pasado Stallone no se cansó de elogiar al boxeador de origen mexicano y nacido en California.

Andy Ruiz, el Rocky mexicano. Un logro increíble”, escribió el actor en sus redes sociales, luego de que se concretó una de las más grandes sorpresas en el boxeo.

Me gusta: Me gusta Cargando...