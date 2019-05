Votos a Baudelina en Toboganes; IP se suma a Horacio y Laura crece al paso

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mayo 03 – . Habitantes de la colonia Bonito Toboganes aseguraron que le darán su apoyo a la maestra Baudelia Juárez García, candidata del PRI a diputada local por el primer distrito electoral, en las votaciones del 2 de junio próximo, porque la conocen y saben que va a cumplir todo lo que ofrece en su plata forma de trabajo, de impulsar la educación, la infraestructura urbana y la salud.

En el marco de una caminata que realizó en la colonia Bonito Toboganes, la abanderada priísta recibió el respaldo absoluto de los vecinos, quienes a la vez le solicitaron su intervención en el Congreso del Estado, para que fluyan los recursos para mejorar su colonia.

Este recorrido sirvió para que la maestra Baude se reencontrara con ex alumnos y ex alumnos que desfilaron por la escuela que ella dirige.

Las familias la recibieron gustosos en sus casas y manifestaron que en las elecciones que se avecinan emitirán su sufragio a favor de la fórmula priísta, porque ya es necesario que el PRI regrese al gobierno, como lo dijo la señora Ventura Acosta.

“Ya hemos vivido muchas promesas y no están cumplidas todas, porque dicen que no se puede. Yo la conozco desde que era niña. ¿Usted cree que la maestra va a ganar? Pues yo pienso que sí, pues las personas que tienen ahorita el cambio no se ve nada, entonces a la mejor hacemos otro cambio, que regrese el PRI, ándale, mucha gente me ha dicho que a lo mejor el PRI no era como que muy, pero había más movimientos, habían más cosas”, dijo la vecina.

En los mismos términos se refirió el señor Lázaro Carrillo, habitante de ese mismo sector.

–SE SUMAN EMPRESARIOS A HORACIO–

Van 18 días de este proceso de electoral previo a la elección del 2 de junio, Horacio Seoane sigue sumando empresarios y sociedad civil al proyecto con compromiso y convicción, que comparten también la idea de una ciudad con mejor calidad de vida.

El candidato del PRI a la Diputación Local por el Distrito 2, dijo estar muy contento y satisfecho con los avances de campaña ya que cada vez son más las personas que se suman a su proyecto y se convencen que él es la mejor opción en la elección del 2 de junio.

Esto ha quedado plasmado en los recorridos por las colonias y en las reuniones con empresarios y clubes de servicio, donde ha quedado de manifiesto la simpatía que sienten por las propuestas del candidato del PRI.

“Nos manifiestan el compromiso con el proyecto, ya que son ellos quienes nos comentan que soy un candidato que estoy prepara para el tema legislativo y que tengo conocimiento de causa para estar en el congreso”.

Comentó Seoane Yeme. En los siguientes días Seoane Yeme intensificará su trabajo de concientización ciudadana y sus recorridos por la ciudad con caminatas por todo el distrito y visitas a sociedad civil.

–LAURA DESPIERTA CONFIANZAS–

En su recorrido por las colonias de su distrito, la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la Diputación del Distrito 3, Laura Valdez Covarrubias aseguró que quiere ganarse la confianza de la gente con un propuesta legislativa que se construya con un diálogo franco y directo incluyendo propuestas de solución.

La abanderada tricolor continuó recorriendo las calles de Nuevo Laredo y esta vez visitó a las familias del kilómetro 13 y la Paz para llevarles a sus habitantes sus propuestas y hacer un recorrido por estas colonias.

Laura Valdez afirmó que está esforzándose al máximo y estará visitando todas las colonias del su distrito para ganarse la confianza de los ciudadanos para salir triunfadora en las próximas elecciones del 2 de junio.

“Llevamos dos caminatas hoy y así seguiremos con todas las ganas, la gente nos recibe muy bien y eso se va a ver reflejado en las urnas y vamos a regresar y seguiremos de cerca con todo ellos, ese es mi compromiso, finalizó”.

La candidata comentó que sus seguidores son personas que han ido sumando cada día de diferentes colonias de la ciudad para apoyarla y cada vez son más las las que se unen a su equipo.

