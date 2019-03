Y ahora el abucheado en evento fue Andrés Manuel López Obrador

Cd. de México, Marzo 25 – . El abucheo al presidente Andrés Manuel López Obrador al inaugurar el estadio de beisbol Alfredo Harp Helú dividió opiniones entre el gabinete federal, el expresidente Felipe Calderón y gobernadores.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró como parte de la libertad de expresión el abucheo y rechiflas que el mandatario recibió: “El Presidente ha sostenido siempre la libertad de expresión irrestricta, y [lo que pasó] es parte de la diversidad y de [esa] libertad de expresión”, dijo en entrevista al término de la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional.

Sobre el calificativo que el mandatario hizo al llamar “porra fifí” a la reacción del público, aseguró que el Ejecutivo también tiene derecho a expresarse.

El expresidente Felipe Calderón condenó los abucheos que recibió López Obrador; dijo que “pudo ser un desahogo, pero no estuvo bien”.

En su Twitter, el exmandatario pidió respeto al titular del Ejecutivo “aunque se discrepe de él, y [que él] respete a quienes piensan diferente”.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, señaló que López Obrador fue abucheado porque ya es Presidente: “Se necesitan más acciones, más velocidad en las acciones del gobierno, porque la luna de miel en el matrimonio sólo dura 15 días”.

Señaló que el Presidente debe urgir a su equipo, pues la mayoría de los recursos no llegan a los estados y sólo se quedan en anuncios.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD), consideró que no es bueno que se abuchee al Presidente: “Todos debemos buscar, como él lo ha dicho, una reconciliación, que haya diálogo y entendimiento en lugar de descalificaciones y abucheos”.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad (PRI), señaló que a él no le gusta que abucheen al Presidente porque tiene que haber respeto a las instituciones y a las personas: “Así como no me gusta que abucheen a los gobernadores, debe haber respeto a las personas y a las instituciones. Espero que todos vean esta situación y nadie abuchee al Presidente, a los gobernadores y a ninguna autoridad”, dijo.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García (Morena), aseguró que todavía hay a quienes les duele mucho que “ganamos contundentemente en el país”.

