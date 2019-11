Y es entonces que los muertos de México invadieron Europa

Cd. de México, Noviembre 05 – . ¿Cómo surge la idea de realizar ésta exposición inspirada en el día de muertos?

Sofía – Tuve ésta iniciativa de hacer un evento grande este año para celebrar esta tradición que es muy importante en México, entonces a través de una de las artistas que también va a exponer y se llama Lourdes fue que Tequila Patrón nos encontró a todos, a los cinco artistas que vamos a participar para que hiciéramos una exposición simultánea de Día de Muertos en tres ciudades; ahorita nosotros dos Francesco y yo vamos a estar en París, Cocolvú en Madrid y Lourdes y Lola en Londres, entonces básicamente fue eso, que Tequila Patrón quiere empezar a resaltar toda esta honda de la tradición y pues no hay ninguna mejor tradición que día de muertos para representar a México.

¿Qué artistas son parte de éste gran proyecto?

Francesco – Bueno somos cinco artistas para este proyecto, son Lourdes Villagómez que es la primera que contactaron y estamos divididos en tres ciudades, en Londres está Lourdes Villagómez y Lola Argemí y luego en París estamos Sofía Castellanos y Francesco Pinzón y en Madrid está Cocolvú que es Rodolfo Argemí que es hermano de Lola la que está en Londres.

¿Cómo perciben el día de muertos Francesco y Sofía?

Francesco – Es una pregunta interesante, a mí me encanta como mexicano, es una de las tradiciones que más me gustan, se me hace algo súper mágico y pues que es muy diferente a cómo se percibe la muerte en otros países, en el mundo en general, nosotros la celebramos y a mí me encanta, todo está lleno de colores, de magia, de misticismo y pues todo, la comida, el cariño, todo es una tradición muy bonita para mí.

Sofía – Yo también pienso que el día de muertos es muy especial porque la muerte es algo que es como una realidad, no es algo que va a pasar sí o sí y creo que el mexicano como que tiene esto muy en mente y en vez de lamentarse por ella como que la toma con mucha filosofía y pues la muerte es una gran oportunidad para celebrar la vida también, como que el día de muertos es celebrar todas las cosas lindas y bonitas que hicieron y que compartimos con los seres que ya no están y que queremos mucho, entonces de alguna forma pues es esta tradición de mantenerlos vivos por siempre y creo que eso es algo muy especial y más los mexicanos que les encanta que todo sea una celebración y una fiesta y pues que todo sea una fiesta hasta el último día.

¿Qué los llevó a escoger estas tres grandes capitales europeas del arte, París, Madrid y Londres, justamente para exponer su arte y llevar una tradición muy mexicana a esos rincones del mundo?

Francesco – Primero que nada como tú lo dijiste, yo creo que son lugares clave, porque son ciudades principales en Europa y cada uno es como la ciudad más representativa del país y están en diferentes idiomas, ahora sí que abarcamos todos los mercados: francés, inglés y español.

Sofía – Y también justo estas tres ciudades son muy importantes porque son centros de cultura y arte muy fuertes en Europa, entonces pues para cualquier artista es un honor y clave exponer en alguna de estas ciudades y ya lo estamos haciendo en todas y entonces pues que mejor que invadiendo Europa con color y México.

¿Sofía y Francesco qué obra particularmente presentarán ustedes justamente en París?

Francesco – Mira en este momento estamos justamente checando con la Agencia porque parece que es mitad que propusimos nosotros y mitad sorpresa, todavía no estamos completamente seguros de las piezas, originalmente propusimos poner unas piezas Sofía y otras yo, pero al final estamos viendo que tal vez algunas pueden cambiar y van a poner algunas de nosotros en los otros países también.

Sofía – Digo aquí vamos a estar nosotros dos como a lo mejor con la mitad de nuestras piezas y el resto de ellas van a estar en Londres y Madrid, entonces nosotros vamos a presentar una serie de cuadros qué hicimos y también unas calaveras de papel maché que es artesanía mexicana muy típica que intervenimos y pues estamos muy emocionados para ver cómo va a quedar, más porque nuestro venio es como un lugar histórico, es un club privado que se dedica a todo este research de la naturaleza y literal como que parece casi un gran castillo, entonces es un sueño para nosotros hecho realidad, -parece Versalles, bueno un cachito de Versalles- (sonrisas cómplices y picaras se escuchan).

¿Y van a hacer un tipo de performance, alguna instalación o algún otro tipo de evento artístico a la par de la exposición de ustedes?

Sofía – Pues en realidad como que el evento es una fiesta privada, está muy padre porque justo como dices, van a vestir toda la casa con este tema de día de muertos y pues va haber justo un altar que van a armar, van a estar nuestras piezas, va a ser como una honda en una cripta, que es como el inframundo, entonces nosotros vamos a estar ahí justo para que todos puedan conocer a los artistas y platicar sobre nuestra obra, pero performance como tal no va a haber, pero nosotros vamos a estar ahí y toda la gente que va a estar ahí, entre todos haremos el gran performance del día de muertos.

Francesco – Yo hasta me hice anoche unos tenis especialmente para la expo, pintados con cempazúchil y todo por si se tiene que hacer ahí un “wall mount”.

¿Cómo ven que la tradición de día de muertos sea considerado patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO?

Sofía – Qué bueno ya era hora, creo que justamente en día de muertos es impresionante lo que pasa a través de todo México en una noche y la cosa más padre es que lo están empezando a reconocer fuera también, o sea todo el mundo está como atraído increíblemente hacia este tipo de tradición y creo que va hacer algo que se va a ser muy popular y todo el mundo lo va a conocer y más con el desfile que se hace ahora en la ciudad y todo esto, yo creo que va a ser algo muy importante de ahora en adelante, para que la gente visite a nosotros, a México y a mi también.

Francesco – Yo creo que es una maravilla totalmente, que cada vez más cosas de México sean reconocidas, no nada más las tradiciones, la comida, los lugares, todo este México es mágico completamente en todos los sentidos y merecemos ser reconocidos no nada más por la UNESCO si no por todas las organizaciones internacionales.

