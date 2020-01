Ya es de emergencia mundial la propagación del coronavirus chino

Ginebra, Enero 31 – . La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China, aunque señaló que “no hay razones” para limitar los viajes o el comercio con ese país.

Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (…) No significa desconfianza con China”, aseguró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción” de viajes o comercio, añadió.

El número de víctimas mortales por la epidemia en China se elevó a 213, con unos ocho mil 900 casos confirmados, anunciaron autoridades locales.

Indicaron que en la jornada de ayer murieron 42 personas en la provincia de Hubei, donde se registraron mil 200 nuevos casos.

CONTAGIO LOCAL EN EU

En Estados Unidos una mujer con el coronavirus contagió a su marido en el estado de Illinois, el primer caso de transmisión local registrado en ese país, anunciaron las autoridades sanitarias.

El paciente, que no viajó al país asiático, se encuentra en situación “estable”, pero complicada por algunos problemas de salud previos, dijo Jennifer Layden, la directora médica estatal. Este último caso lleva a seis el número de casos confirmados en EU.

Autoridades confirmaron en India el primer caso y dos en Italia.

Wuhan, la zona cero del virus, está en cuarentena y aislada desde hace una semana, así como casi toda la provincia de Hubei.

Los 56 millones de personas que viven ahí no pueden salir de la región, entre ellos hay miles de extranjeros, incluidos mexicanos.

Mientras que un crucero italiano con siete mil personas a bordo quedó en cuarentena en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, por casos sospechosos de coronavirus a bordo, precisó el Ministerio de Salud.

Los exámenes realizados por especialistas a una pasajera china “arrojaron resultado negativo”, por lo que los turistas que lo deseen pueden desembarcar.

LO QUE REPRESENTA LA ALERTA

La OMS declara emergencia sanitaria internacional ante “un evento extraordinario que constituye un riesgo de salud pública para otros Estados a través de la propagación internacional de la enfermedad”.

Es la sexta ocasión en que la OMS declara este tipo de alerta. Las otras fueron ante el brote de influenza H1N1, en 2009, el ébola en África Occidental, en 2014; el de polio en 2014 y el zika en 2016.

Hay 18 mexicanos en Wuhan: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que son 18 los mexicanos que se encuentran en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, epicentro del coronavirus, que ya mereció una alerta sanitaria internacional.

El canciller aclaró que sólo cuatro desean salir de ahí; sin embargo, México no está en posibilidades de mandar por ellos, pero se busca que otra nación pueda ayudar a trasladarlos.

En conferencia de prensa después de reunirse con los senadores de Morena, Marcelo Ebrard dijo que se tomó la decisión de mantener en cuarentena a los extranjeros y visitantes provenientes de China, a fin de evaluar su estado de salud.

También dijo que la región de América Latina y el Caribe se prepara para enfrentar la emergencia internacional.

Por su parte, la senadora sonorense Lilly Téllez solicitó ayuda a Ebrard para traer de China a cuatro estudiantes de Sonora “que están desesperados por salir de ese país”.

En redes sociales, una usuaria identificada como Elsa Quevedo, alumna del Tec de Monterrey campus Sonora, pidió ayuda “urgente” a la legisladora para salir de Shanghái.

-Leticia Robles de la Rosa y Daniel Sánchez Dórame

Estudiante busca salida

La mexicana Valeria Díaz Hernández se encuentra atrapada en Wuhan, China, tras el brote del coronavirus y desea salir de esa nación.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Díaz Hernández, de 23 años y quien cursa la licenciatura de Economía y Tratado Internacional en la Universidad de Wuhan, dijo que “a pesar de que está bien de salud, quiere regresar a México”.

La joven vive en aquella ciudad desde hace cuatro años y medio.

Describió que en las últimas semanas “ha sido difícil y pesado” vivir en Wuhan, sobre todo por la cuarentena a la que fueron sometidos los habitantes de esa ciudad.

“Ha sido un poco pesado porque ha cambiado la ciudad; no hay taxis, no hay metro, no hay autobuses, las tiendas están cerradas, las calles están vacías, obviamente yo he intentado no salir de mi casa para nada y cuando lo hago es con muchas medidas de precaución”, dijo.

Díaz Hernández es una de los 18 mexicanos que estudian o trabajan en Wuhan y que fueron sometidos a cuarentena por el coronavirus.

-De la Redacción

Secretaría de Salud está preparada

Ante la declaratoria de emergencia mundial por coronavirus, México está preparado para la inminente llegada de la nueva cepa 2019-nCoV.

Hoy se publicarán los lineamientos de operación de todos los hospitales, centros y clínicas del Sector Salud.

Además, nuestro país impartirá talleres a diversas naciones de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe para que se preparen si registran casos de coronavirus en sus regiones, informó el asesor internacional de Emergencias en Salud, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jean Marc Gabastou.

Por su parte, José Luis Alomía Zegarra, vocero del gobierno de México para atender la emergencia de coronavirus, señaló que existe reserva estratégica de medicamentos.

Y la Secretaría de Salud reiteró que, si el coronavirus llega a México, sólo 25% de los casos serán graves y el resto no necesitarán hospitalización.

