Zarandean medios Trump, “Ni Nixon incita a la violencia contra reporteros”

Washington, Agosto 16 – . El diario The Miami Herald exigió hoy al presidente estadunidense Donald Trump poner fin a la “guerra verbal contra la prensa libre” y consideró una “afrenta” a la Constitución sus amenazas de revocar licencias a medios de comunicación cuyas informaciones no le agradan.

En un editorial institucional titulado “Presidente Trump no somos enemigos del pueblo. Finalice su guerra contra la prensa libre”, el cotidiano opinó que Trump se ha desviado a “un territorio peligroso” con su incesante ataque a la prensa y a la Primera Enmienda.

Apuntó que si bien la ironía de los ataques de Trump contra “la prensa falsa” es que él es un producto de los tabloides de Nueva York, que lo han hecho hábil en la manipulación de su cobertura y “experto en socavarla”, hoy las consecuencias de sus ataque se extienden mucho más allá de las páginas de chismes de Manhattan.

Opinó que la antipatía contra Jim Acosta, de CNN, no está reservada solo para la prensa que cubre la Casa Blanca, pues ahora en todas partes del país, cualquier asunto al que un funcionario no quiere referirse o del que un lector no quiere escuchar ahora es “noticia falsa”.

El diario señaló lo “peligroso” que es ahora para un reportero ser señalado por Trump como el “enemigo del pueblo estadunidense”, al recodar que “Así los nazis llamaban a los judíos. Así es como los críticos de Stalin eran marcados para su ejecución”.

Indicó por ello que muchos reporteros “ ya no se sitúan en la tribuna de prensa por ese motivo”.

Comparó que ni siquiera el presidente Richard Nixon, cuya “lista de enemigos”, con 20 ciudadanos particulares que esperaba “maltratar” utilizando su cargo público, incluía a tres periodistas, intentó incitar a la violencia contra los reporteros.

Le recordó a Trump que él juró sobre la Biblia de Abraham Lincoln defender la Constitución y con ello la garantía de la Primera Enmienda de que “el Congreso no hará ninguna ley (…) que restrinja la libertad de expresión, o de prensa” y ello implica que ninguna rama del gobierno lo hará.

Un hecho que muestra cuán exitosos han sido sus esfuerzos se refleja en que el 44 por ciento de los republicanos encuestados recientemente dijeron que Trump debería tener el poder de un autócrata para cerrar los medios de comunicación.

El diario comentó que casi todos los 30 periódicos de la empresa McClatchy a la que pertenece, se han unido a otros periodistas de todo el país para exigir el fin de la guerra verbal del presidente contra la prensa libre.

Con su editorial, el rotativo se unió a la iniciativa promovida por el diario Boston Globe desde el pasado 10 de agosto para difundir el mensaje de que la prensa no es enemigo de nadie.

